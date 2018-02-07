支援花蓮救災 雲林警義消特搜待命出發

花蓮6日深夜地震造成重大災害，雲林縣消防局特搜隊第一梯次，整備救災器材，7日上午10時30分出發，取道南迴公路，挺進花蓮支援救災。中央社記者葉子綱攝 107年2月7日

（中央社記者葉子綱雲林縣7日電）花蓮大地震造成重大災害，雲林縣消防局警義消特種搜救隊完成整備，今天整裝攜帶聲納探測器、破壞器材等待命出發，隨時出動取道南迴公路，支援花蓮救災。



雲林縣消防局特搜隊上午集結完畢，局長戴天星、義消總隊第一大隊大隊長李建昇感謝警消及義消特搜完成整備，待命出發前往花蓮支援救災。



戴天星指出，花蓮大地震造成重大災害，縣長李進勇從今天凌晨起，指示雲林縣消防局持續與國搜中心及花蓮縣災害應變中心聯繫，規劃支援事宜，並在上午10時完成特搜人員及器材集結完畢。



戴天星表示，第一梯次整備人數23人，攜帶大小型破壞工具、聲納探測器、影音探測器、油壓破壞工具組、營壓支撐柱、鑽孔機、削岩機、混泥土切割鏈鋸、砂輪機等救援器材，將取道南迴公路，挺進花蓮災區支援救災。（編輯：黃于）1070207





花蓮6日深夜強震，雲林縣消防局特搜隊第一梯次23人，由警消及義消組成，並準備睡袋等物資，7日上午前往花蓮支援救災。中央社記者葉子綱攝 107年2月7日