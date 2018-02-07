張淑芬關懷獨居老人 獻唱為花蓮祈福

台積電慈善基金會董事長張淑芬（前右3）6日到台中市北區中正公園參加關懷獨居老人活動，與獨居長者一起包餃子。中央社記者郝雪卿攝 107年2月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台積電慈善基金會董事長張淑芬今天到台中市參加關懷獨居老人活動，並一起包餃子，還唱了一首佛教歌曲為花蓮祈福。她說，昨晚在地震發生前才離開花蓮，一切實在太突然了。



中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、老五老基金會及台積電慈善基金會在過年前規劃「愛．互聯」幫助獨居老人專案，並於上午在北區中正公園舉辦「百人串愛元寶樂．歡歡喜喜過好年」活動，邀請獨居老人及弱勢族群一起包水餃及祈福。



張淑芬到場關心獨老，除送上紅包、民生物資外，還與獨老一起包餃子，她表示，要感謝的人太多了，走在第一線看到是自己的幸福、大家的熱情及福報，平安過了1年，大家抱著溫暖心，慶祝好年到來。



對於昨天深夜發生的花蓮地震，張淑芬說，4日晚上第一次發生地震時，她剛好在太魯閣附近，感受到地震上下震動的恐怖；昨天晚上7時多才從花蓮搭火車離開，沒想到幾個小時後又發生大地震，實在太突然了，此刻還沒想到能做什麼，她先唱一首佛教歌曲祝福每個人，也為大家祈福。



中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，關懷獨居老人是醫院的重點任務之一，不僅平時要給予照護，還必須在歲末寒冬之際，多關懷與留意獨居老人的生活，期盼藉由大家傳遞的愛心與善念，讓這群長者擁有更溫情窩心的農曆春節。



平時是老五老基金會關懷對象的86歲饒姓阿嬤，自己獨居在新社山區，不畏天氣寒冷前來參加活動，她表示很開心能來這裡包餃子，自己手腳還靈活，每年還會幫忙老五老基金會做年菜。（編輯：施燕飛／劉政權）1070207



