921到台南地震　新北逾百建物耐震有疑慮

（中央社記者王鴻國新北7日電）花蓮地震災情嚴重，新北市政府今天表示，從九二一地震到台南地震後老屋健檢，新北有逾百建物耐震評估有安全疑慮，但重建整合不易，籲住戶速整合，市府願提供行政及經費協助。



新北市政府工務局科長李冠德說，九二一震災迄今已18年，但仍有淡水及泰山兩件紅標建築物未完成整合重建，另有高氯離子鋼筋混凝土建築物，也就是海砂屋有60件經土木技師會勘有安全疑慮，由於評估補強費用超過重建費用的一半，不符經濟效益而建議重建，但住戶也仍未完成整合。



此外，2年前台南地震造成維冠大樓倒塌，新北市府第一時間針對88年12月31日前興建的建築物提供房屋健檢服務迄今，已成功消除許多民眾居安疑慮。



李冠德表示，老屋建檢2年來列第一類安全名單共1557件；初評有結構設計不當，疑有維冠大樓所謂「軟腳蝦」疑慮的建物，有367件列第二類名單，建議需進一步評估；第三類名單則是評估有結構損壞等情形，建議需立即修復補強的有70件。



他指出，花蓮發生地震並造成屋毀人死傷情形，為保障民眾生命財產安全，呼籲列管九二一地震紅標建物、海砂屋及經老屋健檢後建議應進一步評估和立即修復補強等逾百件建築物，應儘速完成整合。



李冠德表示，住戶必要時可洽專業機構辦理評估，依建議進行修復、補強或重建作業，市府將全力提供行政及經費協助，幫助民眾安家固園，以確保民眾自身及財產安全。（編輯：張芷瑄/管中維）1070207