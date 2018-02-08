陸客地震腳傷提前返家 感謝台灣民眾援手

來台自由行的陸籍旅客宋先生（左2）與宋太太（右2），在花蓮獲救後，8日提前搭機返回中國大陸，他們相當感謝台灣相關單位提供的協助與幫忙。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年2月8日

（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）來台自由行的陸籍旅客宋先生與宋太太，在花蓮獲救後，今天提前搭機返回大陸，除了感謝台灣相關單位提供的協助與幫忙，兩人表示，要做好心理建設才會再來台灣遊玩。



來自大陸的宋先生今天受訪表示，夫妻倆是1月31日來台自由行，在完成台北、九份等地旅程後，原本預計順時針前往花蓮、墾丁、高雄等地遊玩。



宋先生表示，6日與太太去過花蓮太魯閣、品嚐東大門夜市的美食後，兩人就返回位於雲門翠堤的漂亮生活旅店休息，沒想到半夜突然發生大地震，讓從來沒遭遇過地震的夫妻倆相當震驚。



餘悸猶存的他說，睡夢中只感到「天崩地裂」了2秒，隨後旅店就發生坍塌，所幸掉落的物品只落在下半身處，被天花板壓住左腳踝的宋先生覺得左腳慢慢失去知覺，擔心太太安危的他奮力求生，硬是把左腳自重壓處拉出，雖然造成左腳踝肌肉斷裂及肌腱撕裂，不過也讓自己脫困，順利爬出獲救。



僅受到輕微擦傷的宋太太表示，夫妻倆原本已經買好隔天早上9時的火車票，預計在搭乘火車前往墾丁，不過6日深夜卻發生大地震。令她感動的是，已經逃出事故現場的先生卻不願意上救護車，堅持在現場等到她被救出再一同就醫。



當時被倒塌建築困住的她表示，第一波的搜救居民很快就找到了她，但是因為手邊沒有工具無法將她救出，等到搜救隊員抵達後，才持工具將鋼筋剪斷，順利將她救出。原本聽聞地震消息的家人都非常擔心，但在接獲夫妻倆都平安救出的訊息後，大家都鬆了一口氣。



宋先生表示，兩人在到花蓮遊玩前，並不知道當地是地震頻繁的區域，雖然前幾天曾在台北感受到地震的威力，沒想到卻在花蓮切身感受到地震的恐怖，現在只覺得平安真好，不過他也笑著說，下次要再來台灣，恐怕得先做好自己的心理建設。



原本預計到12日才要離開台灣的夫妻倆，今天提前搭乘班機返回大陸，宋先生表示，感謝救助的民眾、搜救隊及醫護人員，而相關政府人員也主動與他們聯繫，後續會與台灣保持溝通。而宋太太在放鬆了之後則對「還沒有購物」感到相當可惜。（編輯：方沛清）1070208



