紫南宮借還金吃丁酒 專書記錄土地公傳奇

借還金及吃丁酒兩項民俗被列為文化資產，紫南宮為記錄民俗起始動機與原貌，與南投縣政府文化局合作出版專書介紹，8日對外發表，盼為土地公信仰研究留下官方文獻資料。中央社記者蕭博陽南投攝 107年2月8日

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）紫南宮借還金、吃丁酒名聞遐邇，為記錄歷史發展脈絡，南投縣文化局出版專書介紹，盼為土地公信仰研究留下官方文獻資料。



許多人會到紫南宮，向土地公許下心中願望，擲筊得到土地公的許諾後，便可以向紫南宮服務台「求金處」領取「福德金」作為母金，信眾於「求金」後，通常最慢會在一年內「還金」，信眾也會於「還金」時增添香油錢，作為「還願」。「還金」後有些信眾，也會馬上再向土地公再次「求金」，求土地公庇佑。



早期社寮地區在農曆正月有以紫南宮為中心的「吃丁酒」習俗。每年農曆正月十五這一天，凡是當地人家在前一年裡家中有添丁者，要在正月十五拿閹雞來祭拜、感謝紫南宮土地公。正月十六日，廟方就會將這些祭品統一處理，煮成麻油雞讓附近居民共享。由於紫南宮借金靈驗事蹟一再傳遍各地，信眾越來越多，「吃丁酒」也演變成為紫南宮一年一度盛大的廟會活動。



借還金及吃丁酒兩項民俗被列為文化資產，為記錄民俗起始動機與原貌，南投縣政府文化局與紫南宮合作，出版「福德靈威寫傳奇－紫南宮求金與吃丁酒民俗」書籍，今天正式發表。



南投縣文化局長林榮森說，書籍由歷史學者蕭富隆主筆，透過田野調查與訪談口述，介紹紫南宮借金、吃丁酒兩項民俗文化資產的知識性、教育性，記載豐富儀式照片、土地公傳說、紫南宮沿革、民俗小百科、古地圖、信仰文物。



林榮森表示，希望讓不曾到紫南宮的讀者閱讀書籍後，能初步快速了解這兩項民俗文化資產，而對於曾參與過盛會的民眾，則能充實民俗發展歷史知識，也盼為台灣的土地公信仰研究留下文獻紀錄。



蕭富隆說，紫南宮求金與吃丁酒屬無形文化資產，既然無具體形貌，如何捉摸與保存，便牽涉寫作緣由，首先可做的是記錄與解說，詳述發展脈絡與特徵，並適切評論，書籍定位科普圖書，圖、文並重，增加閱讀輕鬆一面，也維持應有知性價值。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070208