高市逾240建物安全有疑慮 老屋健檢難推

（中央社記者王淑芬高雄8日電）花蓮6日地震再現建築結構安全問題，高雄市被認定有安全疑慮的建物逾240棟，工務局建管處長蘇俊傑今天指出，市府有老屋健檢專案，但至今沒有任何1戶願意接受詳細評估。



105年美濃地震，高雄市推出老屋健檢專案，鼓勵在民國88年12月31日前興建、6樓以上的集合大樓住戶申請建物健檢，政府補助健檢費用，高雄市政府工務局建管處長蘇俊傑說，高雄市有3656戶申請，被認定安全有疑慮的建物240多棟，可惜沒有住戶申請進入詳細評估階段。



蘇俊傑說，詳評階段，政府最高補助新台幣40萬元，但住戶都怕多花錢、或擔心房屋跌價，未進一步申請評估，即使中央106年再推出安家固園計畫也是如此。



建築物詳評需要進行結構鑽探，蘇俊傑估計1棟費用約100萬元，接著建物補強少則數百萬元，住戶面對籌措分攤的問題都需要解決。



蘇俊傑表示，市府書面通知並鼓勵安全有疑慮的建物提出詳評申請，以利未來進行建物補強，可惜未獲住戶回應，市府基於個法資也不能公布建物疑慮的大樓。



建管處統計高雄市屋齡逾30年的建築物含透天逾17萬棟，這些建物一樣沒有申請老屋健檢的詳細評估，高雄市結構技師公會理事長汪宏志告訴中央社記者，協助建物補強最常面對住戶的問題是「為何補強點在我家」，再者民眾常在地震後淡忘建物安全的重要性。（編輯：施燕飛/張芷瑄）1070208