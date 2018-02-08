瑠公水利會金門結緣 建置灌溉示範區

金門農業灌溉示範區動土典禮8日舉行，金門縣長陳福海（右2）、金門縣農會理事長蔡水游（右3）和台北市瑠公農田水利會長林濟民（右）等人出席。中央社記者黃慧敏攝 107年2月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）缺水是金門農業最大問題，在金門縣農會理事長蔡水游牽線下，台北市瑠公農田水利會協助金門在金沙鎮官嶼建置農業灌溉示範區，未來可望加速金門水資源開發和農田水利建設。



金門農業灌溉示範區動土典禮今天舉行，金門縣長陳福海感謝蔡水游牽線，讓金門和瑠公水利會結緣，期盼在瑠公水利會的協助下，每一滴水都要在金門，就是汙水經過處理後也要變成可用的好水。



台北市瑠公農田水利會會長林濟民表示，瑠公水利會自民國102年認養補助金門地區旱作灌溉設施，並從103年起逐年編列預算補助，有助金門地區節水灌溉技術引進及水資源使用效率提升，改善金門農業供水狀況，加速金門水資源開發與農田水利的建設。



林濟民說，瑠公水利會長期以來配合政府農業政策，補助全國農民施設旱作灌溉的動力及蓄水設備，造福農民及繁榮農村經濟，近年來更積極擴大服務範圍，很高興能服務金門農民。



財團法人農業工程研究中心助理研究員蔡漢倫，是金門子弟。他表示，農工中心101年到103年進行金門地區農業水資源利用調查，結果顯示，影響金門農業發展的主因除了水資源不足與不均外，金門早期水利事業的規劃與開發都以戰備及民生為標的，對農業水資源的分配利用未作全盤性考量，導致農業用水只能以淺水井或利用周邊農塘與溝渠抽水灌溉，常造成水源不足與匱乏，形成農田為看天施灌。



農工中心表示，鑑於金門地區水資源的匱乏與不穩定，若要改善當地農業生產環境，應以增加水源量的方式規劃建置；現階段計劃以榮湖汙水廠放流水加以淨化再利用，並興建農塘調蓄灌溉用水配合田間管路灌溉系統，建立農業灌溉示範區，對作物生育及品質進行試驗研究，方便新闢水源的開發與推廣運用。



瑠公水利會表示，107年選定金沙鎮官嶼劃段25公頃作為管路灌溉示範區，這個地區以小麥、高粱輪作為主，就現地既有的放流水儲蓄水源生態池一座、農塘2座及雨水收集農塘一座等重新規劃、設計與施工，串連生態池及農塘的水源，施設管路灌溉系統供給農民灌溉使用，達到省水、省工、提升農業經營現代化，以增加農民收益，符合政府推動農業政策的目標。



蔡水游同時是金門縣議員，他表示，這次金門與瑠公水利會的合作是個起點，不是終點。（編輯：管中維）1070208