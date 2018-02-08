/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
>rss

瑠公水利會金門結緣 建置灌溉示範區

發稿時間：2018/02/08 19:16

最新更新：2018/02/08 21:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金門農業灌溉示範區動土典禮8日舉行，金門縣長陳福海（右2）、金門縣農會理事長蔡水游（右3）和台北市瑠公農田水利會長林濟民（右）等人出席。中央社記者黃慧敏攝　107年2月8日金門農業灌溉示範區動土典禮8日舉行，金門縣長陳福海（右2）、金門縣農會理事長蔡水游（右3）和台北市瑠公農田水利會長林濟民（右）等人出席。中央社記者黃慧敏攝　107年2月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）缺水是金門農業最大問題，在金門縣農會理事長蔡水游牽線下，台北市瑠公農田水利會協助金門在金沙鎮官嶼建置農業灌溉示範區，未來可望加速金門水資源開發和農田水利建設。

金門農業灌溉示範區動土典禮今天舉行，金門縣長陳福海感謝蔡水游牽線，讓金門和瑠公水利會結緣，期盼在瑠公水利會的協助下，每一滴水都要在金門，就是汙水經過處理後也要變成可用的好水。

台北市瑠公農田水利會會長林濟民表示，瑠公水利會自民國102年認養補助金門地區旱作灌溉設施，並從103年起逐年編列預算補助，有助金門地區節水灌溉技術引進及水資源使用效率提升，改善金門農業供水狀況，加速金門水資源開發與農田水利的建設。

林濟民說，瑠公水利會長期以來配合政府農業政策，補助全國農民施設旱作灌溉的動力及蓄水設備，造福農民及繁榮農村經濟，近年來更積極擴大服務範圍，很高興能服務金門農民。

財團法人農業工程研究中心助理研究員蔡漢倫，是金門子弟。他表示，農工中心101年到103年進行金門地區農業水資源利用調查，結果顯示，影響金門農業發展的主因除了水資源不足與不均外，金門早期水利事業的規劃與開發都以戰備及民生為標的，對農業水資源的分配利用未作全盤性考量，導致農業用水只能以淺水井或利用周邊農塘與溝渠抽水灌溉，常造成水源不足與匱乏，形成農田為看天施灌。

農工中心表示，鑑於金門地區水資源的匱乏與不穩定，若要改善當地農業生產環境，應以增加水源量的方式規劃建置；現階段計劃以榮湖汙水廠放流水加以淨化再利用，並興建農塘調蓄灌溉用水配合田間管路灌溉系統，建立農業灌溉示範區，對作物生育及品質進行試驗研究，方便新闢水源的開發與推廣運用。

瑠公水利會表示，107年選定金沙鎮官嶼劃段25公頃作為管路灌溉示範區，這個地區以小麥、高粱輪作為主，就現地既有的放流水儲蓄水源生態池一座、農塘2座及雨水收集農塘一座等重新規劃、設計與施工，串連生態池及農塘的水源，施設管路灌溉系統供給農民灌溉使用，達到省水、省工、提升農業經營現代化，以增加農民收益，符合政府推動農業政策的目標。

蔡水游同時是金門縣議員，他表示，這次金門與瑠公水利會的合作是個起點，不是終點。（編輯：管中維）1070208

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP