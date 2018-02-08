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北市非營利幼兒園傳體罰 教育局將究責

發稿時間：2018/02/08 20:55

最新更新：2018/02/08 20:55

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（中央社記者梁珮綺台北8日電）一名網友今天在網路爆料公社貼文，指其經過台北市重慶非營利幼兒園時，看到一名男童坐在門口大哭，懷疑是被老師體罰。教育局表示，老師管教不當，已要求園方寫檢討報告。

網友在臉書（Facebook）爆料公社貼文指出，與同事下午2時多要去吃午餐，經過蘭州國中，看到一名小男童坐在幼兒園門口大哭，而台北市今天下著毛毛細雨又好冷，小男童沒穿外套，懷疑是被老師體罰。

網友表示，小男童哭了很久，引起許多路人圍觀，有人向蘭州國中警衛述說情況，得到警衛「我管不著」的回應，網友並附上小男童在門口大哭的影片。

台北市教育局學前教育科長吳文誌告訴中央社記者，該名5歲男童個性好動，平常在班上「喜歡打人」，老師會讓其在教室角落獨處，而今天男童又打人，被請到走廊，沒想到男童開始丟鞋子，就被老師帶到門外「冷靜」。

吳文誌表示，園方已坦承管教不當。雖然家長說能接受，但仍會要求園方寫檢討報告，並提升這名老師班級經營與管教能力。

吳文誌說，重慶非營利幼兒園由彭婉如文教基金會承辦，從民國92年由公辦民營轉型以來，考核、績效表現佳，管教不當是4年來首次發生。不過，簽約是4年一簽，將會把此事列為內部參考。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070208

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