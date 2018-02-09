合歡山積雪 員警頂雪地低溫助民

合歡山積雪未融，10日另一波寒流來襲有機會降雪，雪國美景可望維持，預料再掀假日追雪潮。圖為昆陽地區9日積雪情形。（仁愛警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年2月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）合歡山積雪未融，明天寒流有機會降雪，預料再掀假日追雪潮；降雪造成交通狀況不斷，有車輛未掛雪鏈受困，還有雪鏈絞入輪軸，仁愛警分局員警頂著低溫為民服務，協助脫困。



明天晚間另一波寒流南下，11日到13日平地低溫下探攝氏7到9度。近日合歡山區仍有降雪，積雪一度達40公分，合歡山頂今天上午氣溫回升到約攝氏零度，轉為細雨，積雪略融化減少，但仍深約20多公分，明天適逢假日，預料再掀追雪潮。



因低溫配合充足水氣，雪線下探海拔2000多公尺的仁愛鄉翠峰、榮興、華崗等地，造成不少狀況。南投縣警察局仁愛分局今天表示，路面結冰造成車輛打滑、事故頻傳，榮興派出所警員林存禮，曾嗣翰接獲報案求助，夜間蹲在冰冷雪地幫民眾拆輪胎，排除絞入輪軸的雪鏈，順利幫民眾脫困。



仁愛分局表示，翠華村一名何姓居民昨天晚間駕駛自用小貨車，行經投89線指標3公里處，因未加掛雪鏈打滑，無法行駛請求協助，警方到場聯絡梨山拖吊業者，但路面結冰無法前來，華崗派出所警員陳建閔、沈宣孝於是合力鏟除路面積雪，助居民安全駛離。



仁愛分局副分局長涂瑞湮說，近日低溫配合水氣，合歡山區積雪較多，提醒賞雪民眾為車輛輪胎加掛雪鏈、加大行車間距、注意車前動態以策安全。



交通部公路總局第二區養護工程處表示，省道台14甲線26.9公里處昆陽地區，路樹傾倒阻礙通行，現場處理中；28公里處昆陽到39公里處大禹嶺路段，路面結冰，限加掛雪鏈通行，後續依實際降雪及道路結冰情形，機動調整加掛雪鏈管制路段。



中央氣象局預報，今天深夜到明天清晨水氣較多，中部3000公尺以上高山有降雪機會，明天下午、晚間開始降溫，但水氣減少，轉乾冷型態，降雪需視溫度與水氣配合。（編輯：張銘坤）1070209