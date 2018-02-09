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想為台灣做點事 國中生揮毫春聯義賣賑災

發稿時間：2018/02/09 17:04

最新更新：2018/02/09 18:27

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台北市芳和國中多名師生與企業攜手合作，9日舉行寫春聯快閃義賣活動，所得將捐花蓮賑災。（芳和國中老師陳孟歆提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月9日台北市芳和國中多名師生與企業攜手合作，9日舉行寫春聯快閃義賣活動，所得將捐花蓮賑災。（芳和國中老師陳孟歆提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）「想為台灣做點事。」台北市芳和國中8名師生與富邦人壽合作，今天舉行寫春聯快閃義賣，所得捐助花蓮賑災，有學生寫了數百張，雖然覺得累，但想到受災戶，又打起精神持續寫。

花蓮6日深夜發生地震，至今已造成12人死亡。台北市芳和國中九年一班導師陳孟歆昨天發想現場揮毫寫春聯義賣賑災，聯絡班上會寫書法的學生劉又瑄，並請班長找能參與的學生，「本來想說應該只有2、3個人會來」，沒想到，今天一早在富邦人壽大樓會合時，來了7名學生。

陳孟歆笑說，春聯有單字、4字與7字，單字有春、福等字；4字吉祥話為狗年大吉、金犬迎春等，由劉又瑄現場揮毫，後來也開放讓民眾「點字」，採客製化。

劉又瑄現場揮毫寫春聯獲得熱烈迴響，單是一個上午就寫掉200張，她說，雖然寫到後來覺得很累，但仍持續寫下去，「想要幫助那些人、想要為台灣多做點事。」

zoom in 花蓮強震釀災全台關切並持續獻愛，台北市芳和國中多名師生9日特別與企業攜手合作舉行寫春聯快閃義賣活動，所得將捐花蓮賑災。（芳和國中老師陳孟歆提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月9日花蓮強震釀災全台關切並持續獻愛，台北市芳和國中多名師生9日特別與企業攜手合作舉行寫春聯快閃義賣活動，所得將捐花蓮賑災。（芳和國中老師陳孟歆提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月9日

陳孟歆說，扣掉成本，所得已破萬，中午時還因紙張不夠趕緊買紙，但最主要是民眾的愛心，有些人只買2份，卻捐了2000元，富邦人壽有工作人員是花蓮人，呼朋引伴購買，讓她相當感動。

陳孟歆表示，讓她印象深刻的一幅客製化對聯，內容是「做自己的主人、當別人的貴人」，希望孩子們更能獨當一面，今天為花蓮加油，未來則為自己人生加油。此外，也想了一幅對聯「富足歲安人清爽，邦定時綏壽綿長」給提供場地的富邦人壽。（編輯：管中維）1070209

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