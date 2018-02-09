金門警陪華山送年菜 關懷獨居長者

華山基金會金城愛心天使站長宋凱玲（左）和志工訪視金城地區獨居長者，致贈多項物資，並貼心為長者戴上手套。中央社記者黃慧敏攝 107年2月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）連日寒流來襲，華山基金會金城天使站志工在金門縣警察局員警陪同下，為獨居長者送上暖呼呼的年菜及日用品，提前向老人家賀節，讓他們感受溫暖。華山盼望各界踴躍捐輸。



送年菜是華山每年初的大事，與過去不同的是，今年金城天使站有金城分局員警陪同，送菜陣容「浩大」，讓華山基金會和志工十分振奮，也讓接受慰問的長者備感溫馨。



華山金城天使站站長宋凱玲和志工，最近和金城分局烈嶼分駐所和金城派出所員警一起走訪烈嶼和金城等地，為獨居長者送上多樣化年菜，有豬腳、魚肉、雞湯及麵線，志工和員警還為阿公阿嬤戴上保暖的手套、帽子，並送給他們保溫杯和暖暖包等禦寒用品，讓長輩直說「揪甘心」。



宋凱玲在為民族路的黃阿公量測血壓測時發現數值比去年高，叮嚀黃阿公要注意保暖並穩定服用血壓藥，還關心詢問阿公晚上睡覺會不會冷，需不需要再帶一些棉被來。她還提醒老人家氣溫驟降，使用暖爐時一定要注意安全，睡覺時房間的暖爐旁要淨空，不要堆積物品等。



阿公阿嬤頻頻點頭，表示聽進去了；看到這麼多人探望他們，原本孤寂的臉也出現笑容。華山感謝社會大眾相信並支持華山的服務，讓華山志工能帶著大家的關懷與祝福傳遞給老人家，讓他們不覺得孤單寒冷。



與華山基金會志工一同關懷長者的有金城派出所所長林志仁和烈嶼分駐所所長楊懷璽，以及警員翁溢德、李思豪、張文碩及洪筱霏等人。此外，金沙分駐所員警到弱勢家庭分送白米等物資，展現警民一家之愛。（編輯：管中維）1070209





華山基金會金城愛心天使站志工近日在金門縣警察局員警陪同下，為獨居長者送上年菜及日用品等物資，提前向老人家賀節，讓他們感受溫暖。中央社記者黃慧敏攝 107年2月9日