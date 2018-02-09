消防員丈夫忙救災 洗腎護理師也堅守崗位

花蓮懷德透析診所護理師夏中宜的丈夫是消防員，地震發生後為救災至今沒回家，她自身則堅守醫療崗位。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月9日

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮6日強震後，災區有許多感人故事，懷德透析診所護理師夏中宜的丈夫是消防員，救災至今沒回家，她自己深知洗腎病患治療不能中斷，將生病的孩子交婆婆照顧，堅守醫療崗位。



從事護理工作超過20年的護理師夏中宜，目前是懷德透析診所護理師，懷德診所位於統帥飯店附近，在強震後，懷德診所的洗腎備毀損嚴重，將80多人次的洗腎病患轉往花蓮慈濟醫院治療。



夏中宜也跟著前往慈濟醫院，為病患洗腎，她說，發生強震後，擔任消防員的丈夫，在第一時間就出勤救災，到現在都還沒回家，而自己所負責的洗腎病人的治療不能中斷，否則病人會有生病危險，所以，她仍堅守崗位。



夏中宜說，雖然3歲的孩子正生病，還有個孩子念小學，但，她還是將孩子暫托給婆婆照顧，因為有很多人在守護他們的家人，所以，他們也盡自身的專業守護別人的家人。1070209



