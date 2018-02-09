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屏縣府稽查墾丁業者 28家都有明確標價

發稿時間：2018/02/09 18:15

最新更新：2018/02/09 18:27

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屏東縣政府聯合稽查小組9日前往墾丁地區，針對旅館民宿業者訂定的房價進行稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月9日屏東縣政府聯合稽查小組9日前往墾丁地區，針對旅館民宿業者訂定的房價進行稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東墾丁地區食宿最近屢遭爭議價格過高，春節旅遊旺季到來，屏東縣政府聯合稽查小組今天前往墾丁地區，針對旅館民宿、餐飲業稽查，縣府表示，稽查的28家都有明確標價。

墾丁前不久被民眾爆出「天價滷味」，後來又有民眾在網路上爭議墾丁的飯店價格過高，今天聯合稽查行動由縣府消保官吳清宜帶隊，會同觀光傳播處、城鄉發展處、衛生局、環境保護局及政風處等單位，兵分4路前往墾丁大街的2家民宿及26家餐飲業稽查。

吳清宜表示，這次聯合稽查，主要以輔導、宣導業者做好自我管理為目的，特別是旅宿業者是否在春節期間有調高房價行為，以及餐飲業時價揭露、商品標示等都在稽查範圍內。

吳清宜表示，稽查結果，所有店家都有明確標示計價單位及價格；不過，在衛生方面，有業者將食材放在地上卻沒有離地離牆、垃圾桶沒有加蓋；民宿業者在飲水機維護記錄表沒有詳細記載水質檢驗及維護記錄，已分別要求業者立即或限期改善。

吳清宜提醒消費者，訂房時可利用台灣旅宿網（http://taiwanstay.net.tw/）事先查詢是否為屏東縣或全國各地合法旅館或民宿，現場住宿前，先查看業者在旅客接待處是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識，以保障自身權益與安全。（編輯：管中維）1070209

屏東縣政府聯合稽查小組9日前往墾丁地區，針對餐飲業者標價進行稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月9日屏東縣政府聯合稽查小組9日前往墾丁地區，針對餐飲業者標價進行稽查。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月9日
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