澎湖推有機島 中央與地方齊努力

農糧署南區分署長姚志旺（左）9日赴澎湖實地參觀有機農戶溫網室等，了解當地有機作物種植情形。中央社 107年2月9日

（中央社澎湖縣9日電）農糧署南區分署長姚志旺今天在澎湖舉行的有機及友善耕作會議中指出，澎湖島嶼的獨特性，中央與地方農政單位合力成立有機與友善耕作推動小組來推動，建構成為農產品有機島示範中心。



農糧署南區分署今天在澎湖縣農會舉行澎湖地區有機及友善耕作推動會議，由姚志旺主持，農糧署、澎湖縣政府農漁局及有機農戶代表近30人與會，他們還前往城北有機農戶洪周武等田間與溫網室等實地了解生產有機冰花與小蕃茄等農作，對於有機農戶生產的農產品品質，讚譽有加，有機農戶全力支持有機島構想。



姚志旺表示，澎湖地區雖不產稻米，目前通過有機驗證面積僅有5.7公頃，且大都分散在各田間，農民可選擇在澎湖適合種植生產蔬菜等作物，朝有機與友善環境耕作的方向，同樣可獲得補貼，盼由農會申請友善耕作推廣團體通過審認平台，以方便友善耕作之農民就近登記，接受農會輔導，一起為推動澎湖有機島示範中心來努力。



姚志旺指出，澎湖初期將選定灌溉水源較豐沛的馬公烏崁與湖西城北2處田區來作為「有機農業促進區」來輔導轉型有機與友善耕作推動示範，縣府也願意來協助尋找縣有公有地，同時澎湖旅外企業家許長祿也計畫成立「澎湖縣有機農業發展基金」來協助並加碼與有意願農民進行契作，未來視推動情況，逐步擴大生產面積。（編輯：卞金峰）1070209