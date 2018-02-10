/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 平昌冬奧股市花蓮地震雲門翠堤
>rss

忘年情誼舊交 陳為學懷念夏興駐軍

發稿時間：2018/02/10 10:53

最新更新：2018/02/10 10:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

金門夏興專題2（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）看到宗弟在夏興的古厝民宿開幕，金門縣柏村國小校長陳為學與有榮焉；想到兒時與曾駐紮在這的國軍建立忘年情誼，陳為學懷念不已，很希望能找到對他疼愛有加的阿兵哥伯伯。

位在金門縣金湖鎮夏興的古厝「新厝內」，已歷經119年歲月。最近在後人陳進華夫婦的用心修繕、裝潢下，以「聚昌」民宿之姿，重新活過來，展現新風貌。

身為陳進華的宗兄，陳為學義不容辭進進出出打點，在立春時分與家族一起分享古厝重啟風華的榮耀。42年出生的陳為學提到，曾在夏興度過了辛苦的童年，其中，他特別懷念與阿兵哥叔叔、伯伯的忘年之交。

陳為學家中有9個兄弟姐妹，父親養豬，靠著一年賣一次豬養活全家，他笑稱家裡是「九條好漢在一班」，排行老大的他是「班長」。家中食指浩繁，每餐只有吃地瓜簽、喝稀飯，最多到四嬸婆家用餐，才吃得到自家種的青菜，別提吃肉了。陳為學從小二到高三還得清晨4時就起床賣油條，貼補家用。

在國共對峙時期，夏興曾是青年軍駐地，後來做為陸軍53醫院，最後駐守的單位是空軍防砲團。陳為學回憶，金防部後勤指揮部就位在住家隔壁，他特別懷念的是上兵伙伕侯興清伯伯。

那時陳為學每天清晨天不亮就得去賣油條。他說，當年軍中伙食比老百姓來得好，一早賣完油條，侯伯伯就會塞給他一個饅頭；晚餐時間，侯伯伯其實早吃飽了，還故做扒飯狀，看到他走近，就會說「我吃飽了，這些菜給你吃」，把碗丟給他，就走人。陳為學很感謝侯興清照顧他，還會為他留面子。

由於侯興清不識字，陳為學會幫他寫信，每寫一封信，就有10元「小」紅包。陳為學說，以當時上兵新台幣85元的薪餉來說，10元其實是個「大」紅包，他很感激侯伯伯的慷慨。後來信寫多了，陳為學常常不待侯興清一字一句交待，就自由發揮了，洋洋灑灑的一封信三兩下就完成了。

還有一位給水排的排副張文彥，常讓陳為學到辦公室做功課；辦公室裡有收音機，陳為學每天收聽光華之聲廣播，幾乎學會廣播節目中播放的所有老歌，到現在陳為學都很自豪還會唱這些歌。

另外，陳為學印象深刻的是上士班長彭家貴。陳為學說，彭家貴知道他喜歡猜謎，把自己抄錄的100題謎語題庫送給他。日後陳為學不管在哪教書，這些題庫都派上用場。

想到這些兒時的忘年之交，陳為學說，如果侯興清還在，應該有90多歲了。他不禁聲聲呼喚：「侯伯伯，你在哪裡？」他說，現在有能力了，很想回報這些當年疼愛他的阿兵哥叔叔和伯伯。(編輯:孫承武)1070210

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP