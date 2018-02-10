忘年情誼舊交 陳為學懷念夏興駐軍

金門夏興專題2（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）看到宗弟在夏興的古厝民宿開幕，金門縣柏村國小校長陳為學與有榮焉；想到兒時與曾駐紮在這的國軍建立忘年情誼，陳為學懷念不已，很希望能找到對他疼愛有加的阿兵哥伯伯。



位在金門縣金湖鎮夏興的古厝「新厝內」，已歷經119年歲月。最近在後人陳進華夫婦的用心修繕、裝潢下，以「聚昌」民宿之姿，重新活過來，展現新風貌。



身為陳進華的宗兄，陳為學義不容辭進進出出打點，在立春時分與家族一起分享古厝重啟風華的榮耀。42年出生的陳為學提到，曾在夏興度過了辛苦的童年，其中，他特別懷念與阿兵哥叔叔、伯伯的忘年之交。



陳為學家中有9個兄弟姐妹，父親養豬，靠著一年賣一次豬養活全家，他笑稱家裡是「九條好漢在一班」，排行老大的他是「班長」。家中食指浩繁，每餐只有吃地瓜簽、喝稀飯，最多到四嬸婆家用餐，才吃得到自家種的青菜，別提吃肉了。陳為學從小二到高三還得清晨4時就起床賣油條，貼補家用。



在國共對峙時期，夏興曾是青年軍駐地，後來做為陸軍53醫院，最後駐守的單位是空軍防砲團。陳為學回憶，金防部後勤指揮部就位在住家隔壁，他特別懷念的是上兵伙伕侯興清伯伯。



那時陳為學每天清晨天不亮就得去賣油條。他說，當年軍中伙食比老百姓來得好，一早賣完油條，侯伯伯就會塞給他一個饅頭；晚餐時間，侯伯伯其實早吃飽了，還故做扒飯狀，看到他走近，就會說「我吃飽了，這些菜給你吃」，把碗丟給他，就走人。陳為學很感謝侯興清照顧他，還會為他留面子。



由於侯興清不識字，陳為學會幫他寫信，每寫一封信，就有10元「小」紅包。陳為學說，以當時上兵新台幣85元的薪餉來說，10元其實是個「大」紅包，他很感激侯伯伯的慷慨。後來信寫多了，陳為學常常不待侯興清一字一句交待，就自由發揮了，洋洋灑灑的一封信三兩下就完成了。



還有一位給水排的排副張文彥，常讓陳為學到辦公室做功課；辦公室裡有收音機，陳為學每天收聽光華之聲廣播，幾乎學會廣播節目中播放的所有老歌，到現在陳為學都很自豪還會唱這些歌。



另外，陳為學印象深刻的是上士班長彭家貴。陳為學說，彭家貴知道他喜歡猜謎，把自己抄錄的100題謎語題庫送給他。日後陳為學不管在哪教書，這些題庫都派上用場。



想到這些兒時的忘年之交，陳為學說，如果侯興清還在，應該有90多歲了。他不禁聲聲呼喚：「侯伯伯，你在哪裡？」他說，現在有能力了，很想回報這些當年疼愛他的阿兵哥叔叔和伯伯。(編輯:孫承武)1070210