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北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

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參訪了解長照 賴清德：台中完全沒問題

發稿時間：2018/02/10 12:40

最新更新：2018/02/10 12:40

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）行政院長賴清德今天參訪台中市長照機構有本生活坊時指出，總統蔡英文提出長照2.0政策，他率領相關部會到各縣市座談，了解並解決問題，來到台中市看到完全沒有問題。

賴清德今天在台中市長林佳龍陪同下走訪台中市，先參加中區新盛綠川水岸啟用典禮、參拜萬春宮後，再到西屯區參訪有本生活坊照顧咖啡館，與在咖啡館內聚會的長輩親切互動，看老人家如何玩桌遊，同時聽取有本生活坊創辦人紀金山簡報運作的情形。

賴清德指出，台灣目前的人口結構，人口老化是很嚴肅的社會危機，特別是去年65歲以上人口數，已經等於14歲以下的人口數。今年年初65歲以上人口數的比率已達14%，換句話說，台灣已正式邁入高齡社會。

賴清德認為，台灣去年出生人口數少於20萬人，必須嚴肅面對人口危機，因此，總統蔡英文提出「長照2.0」政策，為了落實這項重大政策，他率領相關部會到各縣市座談，了解並解決問題，來到台中後他看到完全沒有問題。

賴清德指出，在這個行程之前，行政院特別開會盤點各縣市座談會所提出需要行政院解決的問題，也一一解決各地方政府在座談會後所提的種種困難，包括地目、建築使用執照、消防、經費核撥等問題，甚至台中市副市長林依瑩所提，以鐘點計算改為總額支付的方式。雖然行政團隊還沒有走完台灣一圈，但各地方在執行「長照2.0」所遭遇種種困難，行政院本於負責態度，都會予以解決。

賴清德還指出，在各地看到一些長照服務很有創意，其中有本生活坊是一個整體的創意，其他縣市是點及線的服務，而有本生活坊是「面」的創意，融入社會企業的精神，讓社會相信長照2.0可以成為產業。（編輯：李錫璋）1070210

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