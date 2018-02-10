新北祝孕金鏟子太威能 發送500支秒殺

新北市民政局10日在市府發送「傳奇祝孕金鏟子」，上午9時不到，500張號碼牌就全部發送完畢。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年2月10日

（中央社記者林長順新北10日電）新北市民政局今天在市府發送「傳奇祝孕金鏟子」，清晨5時不到已拉出長長排隊人潮，排隊第一名的許太太，前一晚就先來市府排隊。上午9時不到，500張號碼牌就全部發送完畢。



新北市府秘書長許育寧表示，金鏟子諧音「緊產子」，民間相傳有助孕的效果，市府從民國101年起製作金鏟子，並經「祝孕祈福法會」註生娘娘的加持後，送給參加聯合婚禮及久婚不孕的民眾，希望能帶來好孕兆。



許育寧說，金鏟子依風水魯班尺吉數製作，全長69公分象徵富貴，紅色握柄象徵鴻運當頭，中段原木16.2公分象徵添丁。據統計，獲贈金鏟子的聯合婚禮新人，成功受孕者達4成以上。



今天活動現場邀請3對領取金鏟子如願生子的夫妻「回娘家」現身說法，連主持人也身懷六甲，一開場就說自己101年參加聯合婚禮拿到金鏟子，隔年就順利生了女兒，最近女兒長大了想幫她生個弟弟，又再度請出金鏟子，同樣很快就懷孕了。



住土城的義大利籍富立歐和太太梁小姐則說，結婚3年遲遲沒有消息，104年領得金鏟子後，隔年就順利升格為新手爸媽，富立歐直說不可思議。



梁小姐表示，自己想要可愛的女兒，所以回家馬上把鏟子朝下，沒想到願望成真，朋友得知立刻向她索取這把傳奇金鏟子，希望好孕能延續下去。



住在新莊的姚姓、王姓夫妻，都結婚3年多還沒有孩子，也是104年領到金鏟子，106年分別生下龍鳳胎與雙胞胎女寶寶。其中王先生為了加強金鏟子祝孕功能，還每個星期將金鏟子從床下拿出來擦拭，成為招來好孕的獨門秘笈。



排隊第一位的許太太表示，結婚一年多都未能懷孕，在金鏟子發放前一晚就先跑來市府排隊。自己之前還試過很多中藥調理，就是沒有好消息，今天聽到有這麼多成功懷孕生子的例子，給了她很大的希望。



民政局長江俊霆表示，「祝孕金鏟子」都附有說明書，拿到金鏟子的民眾如果想要增強好孕氣，可持金鏟子至三芝玉仙宮、林口竹林山觀音寺、蘆洲湧蓮寺等主祀或副祀註生娘娘的廟宇，並準備水果及「早生貴子」紅棗、花生、桂圓、瓜子等供品，向註生娘娘祈求順利懷孕生子，回家後將紅棗、花生、桂圓、瓜子煮茶飲用。若如願，也要記得準備麻油雞或油飯答謝神恩。



民政局提醒民眾，領到金鏟子後，依民間習俗，可選定良辰吉時將鏟子放在床下，若想求生男就正面朝上、求生女則正面朝下，詳細金鏟子使用方法，請上民政局網站查詢。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070210