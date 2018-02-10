澎湖篤行文創園區 年貨大街現場大揮毫

「篤行拾春–迎新春年貨大街」活動10日在澎湖篤行十村文創園區登場，現場多個攤位展售特色禮品、年節小物等，春節氛圍濃。中央社 107年2月10日

（中央社澎湖縣10日電）再過幾天就天就是農曆春節，馬公篤行十村文創園區「貳拾貳隱巷」，今天推出「新春年貨大街」，應有盡有，採買人潮湧現，書法家呂水上現場揮毫8公尺長的「瑞狗迎春」超大橫批春聯，更增添春節氣氛。



馬公篤行十村文創園區「貳拾貳隱巷」執行長鄭任傑表示，今天配合農曆春節前的最後一個周休假日，首度在百年眷村內推出篤行拾（十）村「新春年貨大街」，民眾可在文創園區內，採購年節所需的古早味年糕、發糕、甜品、古味雜貨、乾貨、友善小農產品等等年節應景的物品外，還有藝術創作、手創商品、童趣、古著衣物飾品等文創藝術等，應有盡有，這是老舊「篤行十村」百年來的年度盛事。



澎湖縣長陳光復與澎防部政戰主任郭強華等人由文化局長鄭嘉薇與旅遊處長洪慶鷲等人陪同前往，對老舊眷村文化園區內，配合春節的到來，首度推出年貨大街，更具百年眷村年節的文化特色，期許未來能夠持續辦理，再見眷村文化園區昔日風華，全力行銷澎湖文創特色。



馬公篤行十村文創園區「貳拾貳隱巷」，今天推出「新春年貨大街」，現場除邀請澎湖書法家現場書寫春聯外，書法大師呂水上拿著神來之筆現場書寫8公尺長、3公尺寬的「瑞狗迎春」橫批春聯，令在場民眾驚嘆。



馬公篤行十村可說是全臺澎最早形成的眷村，位於澎湖馬公本島的金龜頭，日據時期是澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍，戰後由政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為「篤行十村」，占地有1.8672公頃，澎湖縣政府在民國96年公告為歷史建築，去年以「眷村文創園區」BOT委由台中沐聯構海灣建設公司經營，讓老舊眷村再現風華。（編輯：劉政權）1070210





「篤行拾春–迎新春年貨大街」活動10日在澎湖篤行十村文創園區登場，現場除展售年節小物外，也邀請書法家現場揮毫巨幅春聯「瑞狗迎春」，吸引民眾圍觀。中央社 107年2月10日