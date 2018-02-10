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北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

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佛光山停車有解 河川地闢千餘車位

發稿時間：2018/02/10 14:52

最新更新：2018/02/10 14:52

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（中央社記者王淑芬高雄10日電）佛光山每年有逾700萬遊客，春節祈福走春的人更多，不僅台29線交通會大打結，停車更是一位難求，市府協調水利署取得5公頃河川地，建1116輛小汽車停車場，有效解決停車問題。

交通局向經濟部水利署協調取得位在佛陀紀念館前的河川地，開闢成小汽車停車場，特別趕在春節前啟用，免除遊客在春節期間的停車困擾。

交通局指出，5公頃的河川地停車場位在統嶺社區南側，停車場入口設計在台29線上，出口設計在靠高屏溪邊，沿著溪邊往前開再接回台29線，出、入口動線分離，有助於紓解台29線的車潮，也解決停車位難求的問題。

統嶺社區南側公有停車場2月15日至18日（除夕至初三）免費開放民眾停車，例假日每小時收費新台幣30元，平日計次收費，每次30元。

提早因應春節的交通問題，交通局預估連續假日，市區可能湧現出遊車潮的景點和時間，交通局智慧運輸中心主任王志綱今天指出，旗津、佛光山、西子灣、壽山、義大世界、駁二藝術特區等，都是春節連假車流量大的景點。

他以旗津為例說，每日上午11時、下午3時都可能出現壅塞的車流量；佛光山從嶺口到佛陀紀念館，雙向上午10時左右容易塞車；西子灣及駁二地區通常在下午1時左右塞車，請遊客避開尖峰流量或多利用大眾運輸系統，以免塞車影響遊興。（編輯：方沛清）1070210

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