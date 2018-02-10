澎烏崁高麗菜王競賽 義賣捐花蓮賑災

馬公烏崁社區生產的「烏崁種」高麗菜，10日舉辦2018新高麗菜王競賽，在地菜農每人端出3顆自認最好的高麗菜參賽，一顆顆又大又清脆。中央社 107年2月10日

（中央社澎湖縣10日電）馬公烏崁社區生產的「烏崁種」高麗菜，今天舉辦2018新高麗菜王競賽，現場拍賣3顆，拍得3萬2000元，將捐贈給花蓮地震救助專戶，讓澎湖知名的高麗菜好吃外，還包含著滿滿愛心。



馬公烏崁社區生產的高麗菜，又大又甜又脆，今天在靖海宮前舉辦這項競賽，包括有90歲高齡葉福良、82歲葉春伸等在地的24位老菜農，平均參賽的農高達73歲，每人端出3顆自認最好的高麗菜參賽，一顆比一顆大，令人驚嘆。



馬公烏崁社區發展協會理事長黃健忠表示，馬公烏崁社區是澎湖最著名的高麗菜產區，在105年曾舉辦高麗菜王比賽，去年因天候因素未能舉辦；今年在多位旅外企業的支持下再度恢復舉辦，每位老菜農都使出全力，種出一顆顆賣相佳、口感清脆的高檔高麗菜參賽。



現場還提供高麗菜炒米粉、高麗菜清蒸土魠魚、炸高麗菜丸等8道料理，讓各界品嚐到高麗菜的好滋味；至於著名的「環保浮球高麗菜龜」，工作人員也同步施作，以趕在元宵節亮相。



澎湖縣長陳光復、市長葉竹林等人都盛讚烏崁社區生產的高麗菜最負盛名，一顆顆又大又清脆，每顆都在10餘斤以上，最重更達20斤。現場並拍賣3顆高麗菜，分別由洪三元、葉明添與邱國座3人分別以1萬元和1萬2000元標得，拍賣所得全數捐作花蓮地震救災之用。



今天這項高麗菜王競賽，錄取前三名與單顆最重的「鼎菜王」、體積最大的「豪菜王」等獎項，各頒發1萬6800元和5000元等獎金。（編輯:孫承武）1070210



