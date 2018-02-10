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走訪台中 賴清德：全力支持市府規劃

發稿時間：2018/02/10 15:30

最新更新：2018/02/10 15:30

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）行政院長賴清德今天走訪台中市政府在治水、長照、軌道運輸的建設及規劃後表示，台中市長林佳龍用心推動市政，行政院站在均衡台灣的立場，將全力支持市府的規劃。

賴清德上午率領行政團隊到台中市視察「綠川水環境改善計畫」，接著前往中區萬春宮參拜祈福，隨後參訪「長照2.0：有本生活坊」及視察「新烏日車站」，了解長照推動及大台中軌道建設網執行情形。

賴清德表示，他為了落實總統蔡英文的「前瞻基礎建設」及「長照2.0」兩大政策，率領行政團隊來到台中市，台中市政府的金牌團隊的確不簡單，除了過去3年前林佳龍參選時的重要政見都已逐步落實，後續對台中市提出的規劃也都非常具體。

賴清德指出，這些規劃若實行，台中市將成為中台灣領頭羊，並協助整體台灣往前邁進，站在均衡台灣的立場，行政院一定全力支持台中市政府的規劃。

在聽取台中市政府有關綠川整治的簡報後，賴清德肯定林佳龍用心推動市政，並說，林佳龍「化腐朽為神奇」、「以小搏大」及「有魄力及用心」，不僅使綠川改頭換面、重見天日，讓市民擁有更友善的親水環境，並爭取全段綠川整治計畫經費13億多元，同時為落實對台中市的承諾及決心。

賴清德最後到台鐵新烏日站聽取簡報後表示，蔡總統非常關心台中市的發展，他多次跟總統在討論各城市未來發展的時候，總統特別強調台中，因為北、中、南都應有一個強而有力的引擎，來推動區域的發展，如果區域引擎充分展現馬力，台灣必然有辦法勇往前進，且林佳龍對台中市的規劃非常周延，他們有信心，台中市未來30年的交通建設發展都不離今天林佳龍和團隊的規劃。（編輯：李錫璋）1070210

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