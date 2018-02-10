衛生所變身文創會館 彰化花壇故事館成立

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）衛生所和托兒所搖身一變成為文創會館，彰化花壇故事館今天揭牌成立，縣長魏明谷指出，故事館原本是舊衛生所及托兒所，在志工努力下，申請社區營造經費改造成為文創會館。



位於彰化縣花壇鄉平和街的「花壇故事館」今天揭牌成立，魏明谷、中國國民黨籍立法委員王惠美、花壇鄉長李成濟及彰化縣創意產業協會理事長葉尚雯等人出席。



魏明谷致詞時說，花壇故事館原本是舊衛生所及托兒所的原址，衛生所和托兒所搬遷後，建築物荒廢，後來社區志工在鄉公所協助努力下，向縣府城觀處申請社區營造計畫。



魏明谷表示，在計畫補助經費協助下，完成創意小公園，同時引進由返鄉青年組成的創意產業協會文創團隊，以環保創意的方式，打造成為讓各種專長的年輕人發揮創意交流的地方，也期望藉由成立花壇故事館，讓更多人了解自己的故鄉，提供在地更多的遊憩空間。



彰化縣政府指出，花壇故事館原址是花壇舊衛生所及托兒所，在鄉公所支持下，105年向縣府城觀處申請樂活社區營造計畫，以英式花園設計理念完成創意小公園，106年繼續申請第二期工程，以花壇紅磚堆砌幸福城堡，並在福壽螺養殖水池導入花壇魚苗生態。



創意公園除了公園景觀再造，加入返鄉青年組成的彰化創意產業協會，用環保創意的方式將斑駁的教室改造成為年輕人交流平台。（編輯：管中維）1070210