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北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

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桃園教育撲滿 為弱勢童累積希望基金

發稿時間：2018/02/10 15:40

最新更新：2018/02/10 16:49

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桃園市配合中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，桃園小英之友會與東北扶輪社10日率先捐贈開戶獎勵金25萬元，鼓勵經濟弱勢家長一起存錢，保障孩子受教權。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月10日桃園市配合中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，桃園小英之友會與東北扶輪社10日率先捐贈開戶獎勵金25萬元，鼓勵經濟弱勢家長一起存錢，保障孩子受教權。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市配合中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，希望透過教育撲滿概念，以對等存款方式，一年最多為弱勢家庭孩童存下新台幣3萬元，在孩子18歲時可用於支付教育費用。

桃園市長鄭文燦今天出席宣導記者會表示，透過「兒童與少年未來教育及發展帳戶」政策，只要是105年後出生的孩子，符合中低收入戶資格就可申請開戶，專戶存款當事人家庭可每月固定存入500元、1000元或1250元，一年最多存入1萬5000元，政府每半年將以對等存款方式，提撥同額補助，是一種自助人助的希望基金。

鄭文燦指出，這項政策去年6月上路後，目前桃園市已有143個家庭父母為孩子開戶，開戶後直到孩子18歲時，才可填具給付申請書，並勾選存款用途，檢附就學、就業、創業、職訓等證明文件，經市府審核後動用，讓孩子未來就學免於學貸壓力，不過市府也提醒，若父母中途解約，則僅能領回自存金額。

為鼓勵符合資格的家庭開戶，鄭文燦指出，桃園市社會局今年將成立獎勵金專戶，由市府負擔首月1250元存款，並號召更多社團加入「兒童與少年未來教育及發展帳戶」推展，桃園小英之友會與東北扶輪社今天也率先捐贈開戶獎勵金25萬元，鼓勵經濟弱勢家長一起存錢，讓孩童的受教權不因經濟條件的優劣受影響。（編輯：管中維）1070210

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