婆婆媽媽學花藝 先為花蓮集氣加油

（中央社記者郝雪卿台中10日電）農曆春節即將到來，台中市水噹噹關懷協會今天邀集200多名婆婆媽媽一起研習花藝，由於花蓮地震造成重大傷亡，在課程開始前，現場民眾先為花蓮集氣加油，祈禱度過難關。



台中市水噹噹關懷協會今天在東區台中市勞工服務中心舉辦「107年小盆花博研習與推廣活動」，邀請花藝老師示範講解，如何以盆栽組合為家中增添新春氣息，吸引200多名婆婆媽媽參與。



身兼台中市水噹噹關懷協會理事長的台中市議員邱素貞表示，花蓮6日發生強震，多棟建築物倒塌下陷，造成重大死傷慘劇，令人十分心痛與不捨，因此在活動前，特別帶領現場民眾一起為花蓮「集氣」加油，祈禱平安度過難關。



台中市將於11月舉辦2018世界花卉博覽會，是向全世界行銷的大好機會，邱素貞表示，這次結合花藝推廣活動，寓教於樂，提前為花博暖身之外，還可讓民眾自己動手插出應景盆栽，為家中增添新春氣息。



前來學習花藝的民眾黃曉琪認為，最近地震頻傳，搞得人心惶惶，看到美麗的花材，頓時心情開朗，希望暫時拋下煩惱，讓心情美麗一下。



另一民眾陳雅惠則說，年節期間，家裡擺上花卉盆栽，不但增添喜氣，也賞心悅目；尤其女性朋友特別喜歡花，花與發同音，希望新的一年運氣也都能夠發發發。（編輯：方沛清）1070210