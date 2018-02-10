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北京一家五口親屬抵花蓮 黑衣人阻拍攝

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鐵雄執行任務受傷 德國友人也關心

發稿時間：2018/02/10 18:16

最新更新：2018/02/10 18:29

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zoom in 台中市消防局搜救犬隊小隊長「鐵雄」在執行花蓮地震救援任務時受傷，10日由領犬員帶往中興大學獸醫院診治。（消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月10日台中市消防局搜救犬隊小隊長「鐵雄」在執行花蓮地震救援任務時受傷，10日由領犬員帶往中興大學獸醫院診治。（消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中特搜隊搜救犬鐵雄前往花蓮支援救災任務受傷，曾來台協助訓練的德國搜救犬協會分會長急得來電詢問，台中市消防局長蕭煥章今天指出，已向德國友人說明鐵雄傷勢無礙。

花蓮強震發生後，台中市消防局出動特搜隊及2隻搜救犬鐵雄及腿腿前往協助災區救援任務，鐵雄在救援過程中，出現耳朵發炎及趾尖輕微發炎等症狀，回到台中後，由領犬員帶往中興大學獸醫教學醫院就診。鐵雄受傷的消息，經由媒體報導，讓曾來台協助訓練搜救犬的德國友人擔心不已，來電詢問傷勢。

蕭煥章表示，這名德國友人是德國搜救犬協會的分會長，去年曾來台指導訓練搜救犬，因而跟鐵雄建立友情，得知鐵雄受傷後很擔心，他已向對方說明鐵雄傷勢無礙，才讓這名德國友人放心。

蕭煥章指出，德國在搜救犬訓練很有經驗，在線上執勤的約有800隻，因此，德國搜救犬協會3月中旬將會派4名教官來台，包括這名分會長也將前來，針對台灣搜救犬的搜救技術進行交流，屆時也會強化有關足跡、原野追蹤技術。

台中市目前有4隻搜救犬，蕭煥章說，4隻都已通過IRO原野中級認證，並有3隻獲亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證，授階一槓四星小隊長，將接受聯合國徵召執行搜救任務。除了瓦礫堆與原野搜索能力，將再訓練尋找失蹤人口技能甚至協尋罹難者，朝多功能發展。（編輯：方沛清）1070210

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