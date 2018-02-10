北京市台辦副主任率團抵台 直奔花蓮

中國大陸北京市台辦副主任于鳳英10日傍晚率團抵達桃園國際機場，一行人出關後將直接前往台北車站換搭火車，趕往花蓮當地。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年2月10日

（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）中國大陸北京市台辦副主任于鳳英今天傍晚5時40分率團抵達桃園國際機場，此行共有9人。于鳳英全程不發一語快速離去，一行人預計搭乘火車前往花蓮，並直接前往殯儀館。



花蓮地震從6日深夜發生至今已經超過黃金救援72小時，搜救隊仍持續在雲門翠堤大樓漂亮生活旅店201室進行搜救，稍早已搜尋到3具遺體，其中一名罹難者為小孩。



中國大陸北京市人民政府台灣事務辦公室副主任于鳳英，今天傍晚5時40分左右，率團抵達桃園國際機場，此行除入住漂亮生活旅店的北京市陸客家屬5人，另外還有2名北京市官員，以及一名攜程網員工，一行共計9人，全程不發一語。



陪同的海基會人員表示，于鳳英一行人在出關後，將直接前往台北車站換搭火車，預計在晚間9時至10時間抵達花蓮，一到花蓮後將直接前往殯儀館，隨後則由花蓮縣政府安排居住處。



搜救隊對於住在雲門翠堤大樓漂亮生活旅店201室的救援仍在持續。（編輯：方沛清）1070210





中國大陸北京市台辦副主任于鳳英（中）10日傍晚率團飛抵桃園國際機場，于鳳英全程不發一語快速離去。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年2月10日