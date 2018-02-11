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感謝有你 庇護工場年節禮盒盼獲優先採購

發稿時間：2018/02/11 09:33

最新更新：2018/02/11 09:33

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（中央社記者陳朝福高雄11日電）「謝謝優先採購，大家的肯定讓我覺得自己很棒。」農曆春節將屆，高雄市社會局推動企業向身心障礙社福團體優先採購過年送禮認證產品，讓身障者齊聲高喊謝謝您。

小涵（化名）是一家身心障礙社福團體庇護工場的員工，努力也喜歡在庇護工場與其他身心障礙者一起工作，她說，聽到有人稱讚製做的東西好吃，會很開心和覺得自己很棒。

在烘焙工場工作的小陳，雖然在學業上找不到適合的興趣，且家庭經濟面臨困難，經轉介至社團法人高雄市青少年關懷協會烘焙坊工作後，對於烘焙食品作業很有興趣，也在情緒管理及提升個人自我價值感有明顯的改善。

小陳說，「對自己的烘焙手藝更有信心了」，也找到適當的興趣，並有穩定經濟收入，可幫助家庭經濟。

高雄市社會局承辦人員今天表示，年節將屆，鼓勵企業優先採購身心障礙者親手製做並通過認證的產品，送愛心協助更多的身心障礙者。相關產品包括佳節禮品、生活居家清潔及各式手工皂等用品。

衛生福利部設立「優先採購平台」，高雄市審核通過「優先採購平台」認證商品的身心障礙社福團體和庇護工場等有37家，提供各式節慶禮盒、伴手禮、鳳梨酥禮盒、烘培麵包糕點、簡餐、手工藝品及便當等，去年成交新台幣3600多萬元。（編輯：李錫璋）1070211

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