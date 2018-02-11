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林佳龍訪以色列 深化城市國際外交

發稿時間：2018/02/11 09:49

最新更新：2018/02/11 10:34

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台中市長林佳龍（右）受邀出席以色列第32屆「全球市長會議」，10日深夜搭機前往以色列。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年2月11日台中市長林佳龍（右）受邀出席以色列第32屆「全球市長會議」，10日深夜搭機前往以色列。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年2月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市長林佳龍受邀出席以色列第32屆「全球市長會議」，針對智慧、永續與安全城市建構，與來自全球35位市長展開交流，還將拜會以色列總理尼坦雅胡，深化城市國際外交。

台中市政府今天發布新聞稿表示，林佳龍接受以色列政府邀請，昨晚深夜搭機前往以色列，出席第32屆「全球市長會議」，行政院長賴清德於2016年擔任台南市長時，也獲邀參加前屆會議。

林佳龍將拜會以色列總理尼坦雅胡，並會見以色列前三大城市特拉維夫、耶路撒冷與海法的市長，盼藉此強化城市外交，向以國人民宣傳2018台中市世界花卉博覽會，提升台中國際能見度。

此行林佳龍將參訪耶路撒冷發展觀光創新中心，汲取舊城區的創新觀光發展經驗，與台中中區再生政策連結，並活化歷史建物再利用，讓台中舊城區觀光再創高峰。

林佳龍還將參訪Mobileye自動駕駛科技公司、Orhitec GIS地理資訊公司，學習該國先進的數位治理科技，盼運用於水湳智慧營運中心。

同時也將出席MUNI博覽會全球領導者會議，並參訪擅長防恐的軍事科技公司m-Prest及R-MOR公司，邀請它們成為台中城市安全國際合作夥伴，提供安全防護諮詢建議與方案，為今年的花博及2019東亞青年運動會等大型國際活動做好準備。

以色列「全球市長會議」每屆皆邀請來自全世界的縣市首長出席，第32屆「全球市長會議」將於2月11日至15日在耶路撒冷舉辦，包括美國密爾瓦基、邁阿密、盧森堡等多個國際城市市長都將親自出席。（編輯：李錫璋）1070211

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