公車站變身高樓 高雄火車站將有新地標

台鐵高雄段8月將改行地下軌道，配合地下化工程，高雄車站門面將大改造，兩棟新穎的複合式商業大樓將成為新門面。圖為模擬示意圖。（鐵路改建工程局提供）中央社記者王淑芬傳真 107年2月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄鐵路地下化工程近尾聲，台鐵高雄段8月將改行地下軌道，預計春節後拆除站前公車站，並興建兩棟新穎的站區大樓，將成為高雄火車站新地標。



鐵路改建工程局南部工程處第二工務工程段長馬良俊今天告訴中央社記者，高雄車站前的公車站熄燈停用是配合站區大樓興建工程的啟動，預計春節後先拆除站前公車站並啟動站區大樓地下連續壁工程，估計地下2層、地上10層的兩棟商業大樓會在112年完工。



已營運43年的高雄火車站站前公車轉運站曾是學生、上班族趕著上課上班轉乘的驛站；有人曾在此送別親友、愛侶，它承載了很多人年輕歲月的記憶，公車站早已成了高雄人生活重要的地標。



隨著公車站停用熄燈，馬良俊說，站區大樓是鐵工局興辦鐵路地下化工程的一部分，將以複合式商業使用為主，未來也將是高雄火車站的新地標。



配合台鐵下地，從原來的地面層改行地下層，市府計劃利用鐵路廊帶改建成水綠廊，計劃營造為優質的休憩廊帶，加值生活品質。



高雄鐵路地下化工程範圍北起新左營站，南到鳳山大智陸橋，全長15.37公里，建設經費逾新台幣990億元。（編輯：李錫璋）1070211