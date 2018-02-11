/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 香港巴士花蓮地震平昌冬奧雲門翠堤
>rss

救國團占用市地46年 中市府訴訟討回

發稿時間：2018/02/11 10:55

最新更新：2018/02/11 12:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市民政局11日表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，台中市政府104年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審達成和解，救國團將給付不當得利給台中市政府，111年將返還土地與建物。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月11日台中市民政局11日表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，台中市政府104年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審達成和解，救國團將給付不當得利給台中市政府，111年將返還土地與建物。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）救國團占用台中市公有土地逾46年，台中市政府104年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審達成和解，救國團將給付不當得利給台中市政府，111年將返還土地與建物。

台中市民政局今天發布新聞稿表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，市府104年底向救國團提出排除侵害的告訴，要求返還占用北區水源段131地號市有土地及相關費用。

一審台中地方法院判救國團敗訴，二審高院法官勸諭兩造和解，由市府委任民政局副局長盧政遠為訴訟代理人，與救國團代表台中市團委會總幹事王崇綸於6日達成和解。

救國團應在109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有，並且在111年1月31日前，自行拆除占用部分設施後，返還所有占用土地，並將建物部分動產騰空後歸還。

救國團應在3月20日前給付一審判決不當得利金額給市府，加計結算至今年1月31日合計為新台幣694萬1765元，以及一審訴訟費用144萬6745元，二審訴訟費用也由救國團負擔。

救國團返還土地及建物點交前，應依照所使用的土地面積3293平方公尺，按季向市府繳交以申報地價7%計算的不當得利。（編輯：李錫璋）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP