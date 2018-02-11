救國團占用市地46年 中市府訴訟討回

台中市民政局11日表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，台中市政府104年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審達成和解，救國團將給付不當得利給台中市政府，111年將返還土地與建物。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）救國團占用台中市公有土地逾46年，台中市政府104年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審達成和解，救國團將給付不當得利給台中市政府，111年將返還土地與建物。



台中市民政局今天發布新聞稿表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，市府104年底向救國團提出排除侵害的告訴，要求返還占用北區水源段131地號市有土地及相關費用。



一審台中地方法院判救國團敗訴，二審高院法官勸諭兩造和解，由市府委任民政局副局長盧政遠為訴訟代理人，與救國團代表台中市團委會總幹事王崇綸於6日達成和解。



救國團應在109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有，並且在111年1月31日前，自行拆除占用部分設施後，返還所有占用土地，並將建物部分動產騰空後歸還。



救國團應在3月20日前給付一審判決不當得利金額給市府，加計結算至今年1月31日合計為新台幣694萬1765元，以及一審訴訟費用144萬6745元，二審訴訟費用也由救國團負擔。



救國團返還土地及建物點交前，應依照所使用的土地面積3293平方公尺，按季向市府繳交以申報地價7%計算的不當得利。（編輯：李錫璋）1070211