/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 香港巴士花蓮地震平昌冬奧雲門翠堤
>rss

過年拜廟發開運小物 綠新北選將各有巧思

發稿時間：2018/02/11 11:49

最新更新：2018/02/11 13:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡，農曆過年準備2萬份的開運小物「好神擲杯橡皮擦」要送給民眾，它是民眾到廟宇求神問卜時，要用到的「筊杯」造型的橡皮擦，希望「好神擲杯橡皮擦」能夠為民眾帶來好運。中央社記者蘇龍麒攝　107年2月11日有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡，農曆過年準備2萬份的開運小物「好神擲杯橡皮擦」要送給民眾，它是民眾到廟宇求神問卜時，要用到的「筊杯」造型的橡皮擦，希望「好神擲杯橡皮擦」能夠為民眾帶來好運。中央社記者蘇龍麒攝　107年2月11日

（中央社記者蘇龍麒台北11日電）農曆過年將至，有意挑戰年底新北市長的民進黨立委吳秉叡、羅致政，過年期間都安排走訪新北市廟宇的行程，兩人分別準備創意文宣品好神擲杯橡皮擦與平安符金箔要送給民眾。

農曆過年進入最後倒數，吳秉叡、羅致政日前不約而同的走進傳統市場，吳秉叡發送「新北大秉掃」的菜瓜布，羅致政則是發送春聯，受到民眾的歡迎，也為各自的選戰加溫。

在未來的農曆過年期間，吳秉叡與羅致政分別都安排了走訪廟宇的參拜行程。

羅致政告訴中央社記者，目前以農曆大年初一參拜板橋的宮廟為主，但由於還要配合蔡總統的行程，因此目前詳細的時間還無法確定。

羅致政也準備了創意文宣品金箔平安符要送給參拜的民眾，他表示，金箔平安符可以貼在手機背面，去年就曾推出過，頗受民眾歡迎，今年繼續在板橋的慈惠宮、接雲寺、北極宮，分別放置各5000至6000個，歡迎民眾索取保平安。

zoom in 有意參選新北市長的民進黨立委羅致政，農曆過年準備了創意文宣品金箔平安符要送給到廟宇參拜的民眾，金箔平安符可以貼在手機背面，將在板橋的慈惠宮、接雲寺、北極宮放置，歡迎民眾索取保平安。（羅致政提供）中央社記者蘇龍麒傳真　107年2月11日有意參選新北市長的民進黨立委羅致政，農曆過年準備了創意文宣品金箔平安符要送給到廟宇參拜的民眾，金箔平安符可以貼在手機背面，將在板橋的慈惠宮、接雲寺、北極宮放置，歡迎民眾索取保平安。（羅致政提供）中央社記者蘇龍麒傳真　107年2月11日

吳秉叡則準備了2萬份的開運小物「好神擲杯橡皮擦」要送給民眾，它是民眾到廟宇求神問卜時，要用到的「筊杯」造型的橡皮擦。他說，希望實用的「好神擲杯橡皮擦」能夠為民眾帶來好運，小朋友寫功課時也能用得到。

他表示，能帶來好運又能當文具用品，一舉兩用的創意小物，希望民眾會喜歡。

吳秉叡說，目前安排的過年走訪廟宇參拜的行程有20、30個，會一起發送「好神擲杯橡皮擦」。他說，林口竹林山觀音寺、板橋慈惠宮、接雲寺、新莊慈祐宮等都是必去的廟宇。他說，他與新北市的廟宇淵源都很深，因為過去在台北縣政府服務時，大家就都是好朋友。

他表示，相較於參加祈福法會等，他喜歡與民眾面對面的握手接觸，如果遇到認識的人會感到很親切，民眾要求合照的話也沒有問題。（編輯：林沂鋒）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP