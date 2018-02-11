過年拜廟發開運小物 綠新北選將各有巧思

有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡，農曆過年準備2萬份的開運小物「好神擲杯橡皮擦」要送給民眾，它是民眾到廟宇求神問卜時，要用到的「筊杯」造型的橡皮擦，希望「好神擲杯橡皮擦」能夠為民眾帶來好運。中央社記者蘇龍麒攝 107年2月11日

（中央社記者蘇龍麒台北11日電）農曆過年將至，有意挑戰年底新北市長的民進黨立委吳秉叡、羅致政，過年期間都安排走訪新北市廟宇的行程，兩人分別準備創意文宣品好神擲杯橡皮擦與平安符金箔要送給民眾。



農曆過年進入最後倒數，吳秉叡、羅致政日前不約而同的走進傳統市場，吳秉叡發送「新北大秉掃」的菜瓜布，羅致政則是發送春聯，受到民眾的歡迎，也為各自的選戰加溫。



在未來的農曆過年期間，吳秉叡與羅致政分別都安排了走訪廟宇的參拜行程。



羅致政告訴中央社記者，目前以農曆大年初一參拜板橋的宮廟為主，但由於還要配合蔡總統的行程，因此目前詳細的時間還無法確定。



羅致政也準備了創意文宣品金箔平安符要送給參拜的民眾，他表示，金箔平安符可以貼在手機背面，去年就曾推出過，頗受民眾歡迎，今年繼續在板橋的慈惠宮、接雲寺、北極宮，分別放置各5000至6000個，歡迎民眾索取保平安。





有意參選新北市長的民進黨立委羅致政，農曆過年準備了創意文宣品金箔平安符要送給到廟宇參拜的民眾，金箔平安符可以貼在手機背面，將在板橋的慈惠宮、接雲寺、北極宮放置，歡迎民眾索取保平安。（羅致政提供）中央社記者蘇龍麒傳真 107年2月11日

吳秉叡則準備了2萬份的開運小物「好神擲杯橡皮擦」要送給民眾，它是民眾到廟宇求神問卜時，要用到的「筊杯」造型的橡皮擦。他說，希望實用的「好神擲杯橡皮擦」能夠為民眾帶來好運，小朋友寫功課時也能用得到。



他表示，能帶來好運又能當文具用品，一舉兩用的創意小物，希望民眾會喜歡。



吳秉叡說，目前安排的過年走訪廟宇參拜的行程有20、30個，會一起發送「好神擲杯橡皮擦」。他說，林口竹林山觀音寺、板橋慈惠宮、接雲寺、新莊慈祐宮等都是必去的廟宇。他說，他與新北市的廟宇淵源都很深，因為過去在台北縣政府服務時，大家就都是好朋友。



他表示，相較於參加祈福法會等，他喜歡與民眾面對面的握手接觸，如果遇到認識的人會感到很親切，民眾要求合照的話也沒有問題。（編輯：林沂鋒）1070211