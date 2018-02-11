高材生兄妹投入消防志業 成救火英雄

新竹市消防局香山分隊隊員李育昇（右）與竹光分隊隊員李曉芳（左），從小受當警察的爺爺影響，立志投入消防志業，成為竹市消防界難得一見的兄妹檔。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市消防局香山分隊隊員李育昇與竹光分隊隊員李曉芳，從小受當警察的爺爺影響，立志投入消防志業，兩人現在是竹市消防界難得一見的兄妹檔，打火、救護一把罩。



高中就讀新竹中學的哥哥李育昇，警專26期畢業，他受訪分享，在台北市服務時，曾參與華陰街火警搶救，當時出動100多名警消，搶救了16個小時才將火勢撲滅，讓他印象深刻。



而高中就讀新竹女中的李曉芳，警專30期畢業後，憑藉穩定嫻熟駕駛技術，短短4年就從救護車、水箱車，一路開到雲梯車，創下新竹市女消防員最快駕駛雲梯車的紀錄，目前也考取高級救護技術員證照，讓救護能力更升級。



李育昇分享，105年有一起新竹市北新街2級住宅火警，他擔任瞄子手布線到2樓準備入室滅火，發現另一個分隊的瞄子手正是李曉芳，由於火場中聲音不太聽得到，他手勢一比，李曉芳就知道戰術，兩人靠著默契，一左一右進火場滅火。



李曉芳則說，在濃煙密布的火場中看到哥哥頭盔上的閃光名條，讓她「瞬間安心」，那是兩人第一次齊心救災，最後成功將火撲滅，令她相當難忘。



新竹市消防局長李世恭受訪表示，李育昇與李曉芳兄妹平時表現都很優秀，是竹市消防局的重要鏍絲釘，李曉芳去年甄選上高級救護技術員訓練，經10個月訓練，已考上證照，能在救護工作中幫助更多需要幫助的人，挽救更多生命。（編輯：黃于）1070211



