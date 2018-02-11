危老建築補強沒效益 高市：重建比都更快

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高市府初評高雄市有超過240棟的建物安全有疑慮，但是住戶遲未進一步詳評補強，都發局長李怡德今天指出，只要老舊建物符合改善不符效益條件，依危老條例重建比都更更快速。



高市府都發局在去年11月底只花20天就核准首例危險老屋重建申請。李怡德說，都市危險及老舊建築物加速重建條例可以提供老舊建物改善不符效益者，比採都市更新更快速的重建方式。



0206花蓮地震再凸顯老舊或有結構安全疑慮建物的問題。事實上，地方政府推動並協助安全有疑慮的建物補強沒有間斷，不過施行以來成效有限。



高市府兩年前於美濃地震後推出老屋健檢專案，鼓勵6樓以上、民國88年底前興建的集合大樓住戶申請建物健檢，結果3656戶初評後有240多棟被認定安全有疑慮，市府要求住戶申請建物詳評，結果住戶完全止步。



李怡德告訴中央社記者，高雄市已有一件循危老條例提出重建申請的案例，而且都發局在20天內核准。他說，申請者提出完整的資料，申請危老重建，都發局以最速件辦理，比起用都更，要舉辦公聽會、聽證會，還有審查會動輒1到2年時間，相對更有效率。



高雄市引用危老條例重建成功的案例位在自強和青年路的巷內，整排透天建物被認定為危險建築，不能再居住，獲得百分百住戶同意重建。



地震後，建物所有權人如果有住宅耐震度的疑慮而且符合重建條件，都發局說循危老條例更快速，而且可獲得適度建築容積獎勵、重建後地價稅及房屋稅還有減半課徵等優惠。（編輯：李錫璋）1070211