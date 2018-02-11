3代11人擠竹仔屋 樂遷新居過好年

台南市陳姓男子一家3代11人擠在破舊的竹仔屋，以帆布當屋頂遮風避雨，志工團隊用一個月時間整建翻修，11日完工落成，官田區公所也請來官田國中醒獅團表演慶賀，讓陳家得以在新居中過年。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年2月11日

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市陳姓男子一家3代11人擠在破舊的竹仔屋，多年來以帆布當屋頂遮風避雨，志工團隊用1個月時間整建翻修，今天完工，讓陳家得以在新居中過年。



台南市代理市長李孟諺今天特地到官田區主持陳家新居落成，還送了5套涼被組，官田區公所也請來官田國中醒獅團表演慶賀，醒獅團學生則把表演費用捐給陳家。



陳家是台南市政府執行「住安心．享溫馨」計畫的第74戶人家，計畫對象是弱勢及職災勞工；陳家位於烏山頭水庫附近，頗為偏僻，改建前是竹仔屋，以帆布當屋頂，非常破舊，台南市政府和志工團隊發動募款，再翻修改建成鐵皮屋。



台南市政府發布新聞稿指出，陳男是家中主人，罹患口腔癌又失業，母親失智，整戶人家3代11人全擠在破舊的竹仔屋，區公所得知後，推動整建工程，1個月完工，讓陳男全家搬進新居，過個好年。



陳男得以在春節前搬進新居，除了感謝還是感謝；陳男說，他的小孩長大有能力後，也要用同理心幫助其他人。（編輯：張銘坤）1070211