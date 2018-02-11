移民署偕印尼駐台代表 拜年送暖移工

移民署署長楊家駿（2排右3）和印尼駐台代表處代表羅伯特（2排左3）11日提前向在台移工拜年，分享春節歡樂氣氛及獻上溫暖關懷。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）再4天就是大年初一，移民署署長楊家駿和印尼駐台代表處代表羅伯特今天提前向在台移工拜年，並到台北車站大廳發送保暖衣，讓離鄉背井、異地打拚的移工寒冬倍感溫暖。



移民署今天發布新聞稿表示，近日寒流襲台加上適逢花蓮地震，楊家駿和羅伯特特別在過年前夕，於今天到台北車站大廳向在台灣打拚的移工們拜早年，分享春節歡樂氣氛及獻上溫暖關懷。



楊家駿也提醒，有些移工逃離原工作環境後，遭人蛇集團欺騙，但非法打工不僅拿不到工錢，還可能成為人口販運的被害者。



他呼籲，若失聯移工想儘快返回母國，只要向移民署專勤隊自行到案，將協助移工盡快回國；若不慎被人蛇集團控制者，更要向移民署求救，也會提供完整法律程序進行保障。



羅伯特則表示，感同身受移民署對於移工的重視，他也非常高興能到北車向印尼同胞致上問候，並祝賀台灣農曆新年快樂。



會中，羅伯特也向楊家駿介紹回教拜拜文化，盼台灣雇主能體諒回教徒一天要朝拜5次及不能吃豬肉的戒律。除此之外，對於移民署各服務站、專勤隊的廁所都特別設置沖洗器ㄧ事，以友善穆斯林朋友，羅伯特也給予肯定。



兩人也在北車發送保暖衣給移工們，希望藉此讓他們感受到台灣灣暖人情味。（編輯：黃于）1070211