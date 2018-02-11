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不再怕跑法院 高市成立協會助伸張正義

發稿時間：2018/02/11 14:49

最新更新：2018/02/11 16:55

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高雄市公道正義服務協會11日成立，籌備輔導人劉承武（右2）與會，承諾協助伸張正義，還給被害人公道和正義。中央社記者陳朝福攝 107年2月11日高雄市公道正義服務協會11日成立，籌備輔導人劉承武（右2）與會，承諾協助伸張正義，還給被害人公道和正義。中央社記者陳朝福攝 107年2月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄市「公道正義服務協會」今天成立，台北地檢署檢察官劉承武承諾協助還給被害人公道，曾獲平反的民眾則期許提供法律諮詢，協助伸張正義，讓被害人不再害怕跑法院。

高雄市公道正義服務協會去年8月申請設立，今天由籌備會主任委員曹坤銘主持成立大會，籌備輔導人劉承武和籌備委員及多名被害人參加。

曹坤銘表示，協會成立宗旨是維護民眾的公道正義，非以營利為目的的社會團體。將持續改善社會的不公平、不平等及不公義。

一名犯罪被害人現身說法，他說，受害已相當難過，但還要面臨司法調查和理賠談判等冗長程序，往往已心力交瘁，更害怕跑法院，當時最需要的是獲得法律諮詢協助和陪伴。

一名里長也表示，他為了不讓消防栓受到碰撞損毀，在周圍做了防護措施，卻被提告竊占土地及起訴，最後平反。當時獲得法律諮詢協助，這樣的協助對一般民眾與弱勢者更重要。

劉承武承諾會協助還給被害人公道，他說，高雄市公道正義服務協會成立的意義及目的，就是援助弱勢團體及民眾伸張正義。相信公道自在人心，期許協會志同道合奮鬥不懈，照顧到每一位弱勢者，還給被害人公道和正義。（編輯：梁君棣）1070211

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