/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

殘破祖厝 台灣行善義工團助原地重建過好年

發稿時間：2018/02/11 15:22

最新更新：2018/02/11 15:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
嘉義縣議會議長張明達（前左4）11日頒發感謝狀給台灣寶島行善義工團理事長王忠正（前右3），感謝義工團協助水上鄉詹姓父女重建祖宅。（張明達提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月11日嘉義縣議會議長張明達（前左4）11日頒發感謝狀給台灣寶島行善義工團理事長王忠正（前右3），感謝義工團協助水上鄉詹姓父女重建祖宅。（張明達提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月11日

（中央社記者江俊亮嘉義縣11日電）嘉義縣水上鄉詹姓父女住在「竹管仔厝」祖宅，不僅殘破不堪，還有毒蛇出沒，經台灣寶島行善義工團免費協助重建，今天歡喜入厝，在農曆過年前有新屋可住。

嘉義縣議會議長張明達、水上鄉長劉敬祥、縣議員詹琬蓁等人今天也前往祝賀，並由張明達頒發感謝狀表揚義工團。張明達表示，感謝台灣寶島行善義工團，他要致上最高的敬意與謝意。

水上鄉長劉敬祥受訪表示，住在三界村的詹榮斌與弱智的女兒，是鄉內的中低收入戶，住在有數十年歷史的「竹管仔厝」祖宅，不僅房屋殘破，遇雨屋頂就漏水，不時還有毒蛇出沒，處境令人同情。

他說，由於詹家祖厝結構受損，鄉公所接獲民眾反映後，商請長期以來免費替弱勢重建新屋的台灣寶島行善義工團協助，自今年元月16日起，利用週休假日協助免費原地重建，今天中午歡喜入厝。

劉敬祥指出，義工團為詹家建造的輕鋼構屋，內含水電、家具、裝潢，一般市價花費約需新台幣150萬元，但義工團大約只花50多萬元就蓋好，讓不善言詞的詹榮斌直說：「真歡喜！大大的感謝大家。」

行善義工團理事長王忠正表示，義工團18年來在全台建造約500間房子，由於工法、工序及材料都規格化，因此，拆除舊屋整地後，200多名團員利用週休假日，只需3個工作天就可完成一間。

雖然詹家的鄰居們都豎起大拇指、稱讚義工團員們都是「大菩薩」，但王忠正謙虛地表示，「只是週六、週日的休閒活動而已」。

張明達表示，很高興詹家在農曆過年前有新屋可住，更感謝義工團的善舉，新家不僅舒適，且家具及水電設施一應俱全，提著行李就可入住，他要代表縣民向義工團致上最高的敬意及謝意。

他還說，政府財力有限，民力無窮，義工團在最短的時間內、花最少的經費，幫助弱勢族群蓋房子，達到最高的效益，值得社會各界借鏡，讓溫馨遍布、照亮在每個角落。（編輯：梁君棣）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP