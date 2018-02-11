殘破祖厝 台灣行善義工團助原地重建過好年

嘉義縣議會議長張明達（前左4）11日頒發感謝狀給台灣寶島行善義工團理事長王忠正（前右3），感謝義工團協助水上鄉詹姓父女重建祖宅。（張明達提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月11日

（中央社記者江俊亮嘉義縣11日電）嘉義縣水上鄉詹姓父女住在「竹管仔厝」祖宅，不僅殘破不堪，還有毒蛇出沒，經台灣寶島行善義工團免費協助重建，今天歡喜入厝，在農曆過年前有新屋可住。



嘉義縣議會議長張明達、水上鄉長劉敬祥、縣議員詹琬蓁等人今天也前往祝賀，並由張明達頒發感謝狀表揚義工團。張明達表示，感謝台灣寶島行善義工團，他要致上最高的敬意與謝意。



水上鄉長劉敬祥受訪表示，住在三界村的詹榮斌與弱智的女兒，是鄉內的中低收入戶，住在有數十年歷史的「竹管仔厝」祖宅，不僅房屋殘破，遇雨屋頂就漏水，不時還有毒蛇出沒，處境令人同情。



他說，由於詹家祖厝結構受損，鄉公所接獲民眾反映後，商請長期以來免費替弱勢重建新屋的台灣寶島行善義工團協助，自今年元月16日起，利用週休假日協助免費原地重建，今天中午歡喜入厝。



劉敬祥指出，義工團為詹家建造的輕鋼構屋，內含水電、家具、裝潢，一般市價花費約需新台幣150萬元，但義工團大約只花50多萬元就蓋好，讓不善言詞的詹榮斌直說：「真歡喜！大大的感謝大家。」



行善義工團理事長王忠正表示，義工團18年來在全台建造約500間房子，由於工法、工序及材料都規格化，因此，拆除舊屋整地後，200多名團員利用週休假日，只需3個工作天就可完成一間。



雖然詹家的鄰居們都豎起大拇指、稱讚義工團員們都是「大菩薩」，但王忠正謙虛地表示，「只是週六、週日的休閒活動而已」。



張明達表示，很高興詹家在農曆過年前有新屋可住，更感謝義工團的善舉，新家不僅舒適，且家具及水電設施一應俱全，提著行李就可入住，他要代表縣民向義工團致上最高的敬意及謝意。



他還說，政府財力有限，民力無窮，義工團在最短的時間內、花最少的經費，幫助弱勢族群蓋房子，達到最高的效益，值得社會各界借鏡，讓溫馨遍布、照亮在每個角落。（編輯：梁君棣）1070211