邁向國際化觀光 高美濕地設雙語告示牌

為服務國外旅客，台中市農業局完成高美濕地指示及公告牌雙語化，並增加濕地內的生態導覽解說及生態地圖，方便旅客瞭解相關資訊。（台中市農業局提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）高美濕地為國內熱門生態旅遊景點，國際名氣也越來越高，為服務國外旅客，台中市農業局已完成指示及公告牌雙語化，旅客可用手機掃描QR CODE，瞭解生物資訊及分佈狀況。



台中市農業局今天表示，此次指示牌更新作業，除全面加設雙語說明外，並增加濕地內的生態導覽解說及生態地圖，將濕地的沿近海動（植）物介紹製做解說牌，並將完整生物資訊建置於導覽解說網頁中，對生態有興趣的民眾，可現場以手機掃描QR CODE，快速瞭解完整的生物資訊及分布狀況。



每到假日大量遊客湧入濕地，為瞭解到訪遊客數量及分佈情形，建立大數據資料，作為未來管理依據，農業局在入口處設置光學人流計數器，透過監控設備，可立即掌握濕地到訪人數，未來可做更有效的管理及應變，以提升遊客到訪的舒適性及安全性。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070211



