/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

新北狗年春聯 旺來福來人氣旺

發稿時間：2018/02/11 16:44

最新更新：2018/02/11 18:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 農曆春節將屆，新北市政府印製狗年春聯「旺來福來」，意謂「運勢旺，福氣來」，民眾爭相索取。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真　107年2月11日農曆春節將屆，新北市政府印製狗年春聯「旺來福來」，意謂「運勢旺，福氣來」，民眾爭相索取。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真　107年2月11日

（中央社記者林長順新北11日電）農曆春節將至，新北市政府今年印製狗年春聯「旺來福來」，意謂「運勢旺，福氣來」，供民眾索取，市府已經加印到65萬份，還有僑民在臉書上留言想要索取。

狗年即將到來，新北市「旺來福來」春聯也「旺」到不行，所到之處民眾爭相索取。也有旅居國外的僑民，在新北市臉書粉絲團私訊留言，表示希望能夠購買。

新北市新聞局長張其強指出，今年新北市的春聯「旺來福來」，就是要祝福每一個人，在狗年都能「運勢旺，福氣來」，也就是傳統所謂的「狗來富」，「狗來福」，希望新的一年，每個人都能「財運旺，福氣到」，國泰民安。

他說，在設計上，今年狗年春聯希望能為民眾帶來三大好運，首先就是「大旺」。印刷廠老闆就說，這是他印春聯幾十年來，看過最大字的春聯，第一個旺字，整整佔滿了約1/3的紙張，是名符其實的「大旺」。

另外，「旺來福來」春聯特別做防潑水的處理，雖然成本貴了好幾倍，但可以長長久久的貼上一整年，不用擔心因為雨淋日曬被破壞，所以更是「長旺」，祝福每一位民眾，每一個家庭，都能常年興旺。

張其強表示，除了這種比較傳統的春聯外，新北市也針對年輕族群和做生意的店家，設計「狗來旺」的方型狗狗春聯，既是可愛的狗狗造型，也是代表好運的旺字圖案。

不僅如此，新北市還設計同款的手機扣環，在網路上透過新北市FB官方粉絲團「我的新北市」，供民眾闖關抽獎。臉書上有上萬則留言搶300個扣環，日前已索取一空。（編輯：黃于）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP