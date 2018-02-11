新北狗年春聯 旺來福來人氣旺

農曆春節將屆，新北市政府印製狗年春聯「旺來福來」，意謂「運勢旺，福氣來」，民眾爭相索取。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真 107年2月11日

（中央社記者林長順新北11日電）農曆春節將至，新北市政府今年印製狗年春聯「旺來福來」，意謂「運勢旺，福氣來」，供民眾索取，市府已經加印到65萬份，還有僑民在臉書上留言想要索取。



狗年即將到來，新北市「旺來福來」春聯也「旺」到不行，所到之處民眾爭相索取。也有旅居國外的僑民，在新北市臉書粉絲團私訊留言，表示希望能夠購買。



新北市新聞局長張其強指出，今年新北市的春聯「旺來福來」，就是要祝福每一個人，在狗年都能「運勢旺，福氣來」，也就是傳統所謂的「狗來富」，「狗來福」，希望新的一年，每個人都能「財運旺，福氣到」，國泰民安。



他說，在設計上，今年狗年春聯希望能為民眾帶來三大好運，首先就是「大旺」。印刷廠老闆就說，這是他印春聯幾十年來，看過最大字的春聯，第一個旺字，整整佔滿了約1/3的紙張，是名符其實的「大旺」。



另外，「旺來福來」春聯特別做防潑水的處理，雖然成本貴了好幾倍，但可以長長久久的貼上一整年，不用擔心因為雨淋日曬被破壞，所以更是「長旺」，祝福每一位民眾，每一個家庭，都能常年興旺。



張其強表示，除了這種比較傳統的春聯外，新北市也針對年輕族群和做生意的店家，設計「狗來旺」的方型狗狗春聯，既是可愛的狗狗造型，也是代表好運的旺字圖案。



不僅如此，新北市還設計同款的手機扣環，在網路上透過新北市FB官方粉絲團「我的新北市」，供民眾闖關抽獎。臉書上有上萬則留言搶300個扣環，日前已索取一空。（編輯：黃于）1070211