元寶招財貓揭幕 嘉義民雄八景變九景

嘉義縣民雄鄉菁埔社區「元寶招財貓」石雕11日揭幕，前行政院農業委員會副主委翁章梁（前坐者）、民雄鄉長何嘉恒（後右2）等人參加揭幕儀式。（翁章梁提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月11日

（中央社記者江俊亮嘉義縣11日電）嘉義縣民雄鄉舊稱「打貓」，藝術家潘威志花費一年多打造的「元寶招財貓」石雕今天揭幕，民雄鄉長何嘉恒說：「這座石雕，讓原本民雄八景變成九景。」



參加揭幕儀式的包括前行政院農業委員會副主委翁章梁、鄉長何嘉恒、菁埔社區理事長蔡榮錦等人。蔡榮錦自創閩南語順口溜說：「摸貓頭，子孫代代好出頭；摸貓嘴，大富又大貴；摸元寶，日日招財又進寶。」



何嘉恒致詞表示，民雄鄉菁埔村以民雄舊稱「打貓」為主題，規劃貓世界彩繪，社區四處可見栩栩如生的彩繪貓咪，「很療癒」，曾創下一天27輛遊覽車到社區觀光的紀錄。



他說，今天揭幕的石雕「元寶招財貓」是由駐村藝術家潘威志打造，總重量近6公噸，高約170公分，模樣相當可愛。貓咪抱著一條魚，象徵年年有餘；下方設置的「招財元寶箱」可讓民眾投零錢許願。



蔡榮錦表示，民眾許願後，投擲在元寶箱內的零錢，會以社區的名義存起來，作為日後社區清潔、社會福利支出等基金。



翁章梁指出，菁埔貓世界吸引的觀光人潮，為社區帶來發展和產業提升的契機。村民把貓文化和地方產業結合，帶動無限可能的發展，這是社區工作者追求的最高榮譽，也是最大成就。（編輯：梁君棣）1070211