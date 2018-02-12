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伴手禮花招多 禮盒除客製化還可紓壓

發稿時間：2018/02/12 09:40

最新更新：2018/02/12 10:22

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春節走春送禮，伴手禮市場商機無限，有業者擷取德國與台灣物料推出新品「要敲碎吃的雪球餅乾」，拆封前，必須先用木槌將餅乾敲碎，敲打過程可宣洩壓力，意外有療癒效果，獲得許多上班族、小資女的青睞。中央社記者趙麗妍攝　107年2月12日春節走春送禮，伴手禮市場商機無限，有業者擷取德國與台灣物料推出新品「要敲碎吃的雪球餅乾」，拆封前，必須先用木槌將餅乾敲碎，敲打過程可宣洩壓力，意外有療癒效果，獲得許多上班族、小資女的青睞。中央社記者趙麗妍攝　107年2月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）春節走春送禮，伴手禮花招百出，有業者推出「客製化」禮盒，消費者可依照自己想法、預算自行搭配禮盒；還有業者引進國外餅乾，拆封前得先用槌子敲碎，敲碎過程具紓壓效果。

迎接農曆新年也是送往迎來的時間，伴手禮市場商機無限，除了傳統的咖啡、水果、餅乾禮盒，許多業者絞盡腦汁，推出多元化的禮盒供消費者挑選。

麗寶Outlet Mall規劃排隊伴手禮專區，蒐羅10多家台灣、日本、歐洲的特色好禮，除有中部知名的太陽餅、煎餅禮盒，還有日本旅遊必買的薯條三兄弟，以及網購人氣商品捲心酥等，近百款禮盒在館內展示。

其中，一款擷取德國與台灣物料的新品「要敲碎吃的雪球餅乾」，拆封前，必須先用木槌將餅乾敲碎，敲打的過程中，可將累積一整年的壓力全部宣洩，意外有療癒效果，獲得許多上班族、小資女的青睞。

國道泰安服務區中的南仁湖專屬伴手禮門市也規劃「台中農好禮」攤位，展示有梨山茶、新社香菇、龍井木耳露等多款台中知名農特產品。

南仁湖流通事業群協理黃秋玉表示，近年來民眾送禮講求心意，特地推出「客製化」禮盒，民眾可依自己所想、預算，在禮盒中放入自己想要的商品，送禮就要送到心坎裡。

今年情人節恰好是小年夜，麗寶Outlet Mall公關陳宇秀指出，許多情侶因另一半返鄉過年而無法一起過節，所以推出多款蜂蜜禮盒，有保加利亞蜂蜜玫瑰茶禮盒、金磚頂級蜂蜜禮盒，讓無法相伴的情人用蜂蜜傳遞甜蜜。（編輯：劉政權）1070212

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