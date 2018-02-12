/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

印象永和撲克牌 羅文崇另類文宣受歡迎

發稿時間：2018/02/12 11:32

最新更新：2018/02/12 12:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
為了行銷永和，民進黨新北市議員羅文崇去年舉辦一系列印象永和活動，包括有關永和的攝影比賽，今年他將攝影比賽的作品集結製作成撲克牌，成為行銷永和的另類文宣品。（民眾提供）中央社記者蘇龍麒傳真　107年2月12日為了行銷永和，民進黨新北市議員羅文崇去年舉辦一系列印象永和活動，包括有關永和的攝影比賽，今年他將攝影比賽的作品集結製作成撲克牌，成為行銷永和的另類文宣品。（民眾提供）中央社記者蘇龍麒傳真　107年2月12日

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）為了行銷永和，民進黨新北市議員羅文崇去年舉辦一系列印象永和活動，包括攝影比賽，今年他將攝影比賽的作品集結製作成撲克牌，成為行銷永和的另類文宣品。

政治人物製作撲克牌當成文宣品並不多見，羅文崇告訴中央社記者，製作撲克牌是因為去年他舉辦了一系列印象永和的活動，包含攝影比賽以及永和的新舊照片圖像展等，這次製作撲克牌，是把系列活動做一個結束，也希望透過鏡頭呈現不同的永和、行銷永和，民眾不管是要玩、要收藏都可以。

有別於其他政治人物的文宣品，總免不了有大大的名字或照片，這份撲克牌上，羅文崇的名字小小的，也沒有特別呈現黨籍，記者問到，是否與永和選區深藍有關？羅文崇說，除了撲克牌以外，過去也有製作過指環扣，都不會擺上大大的人頭或名字，因為重點是行銷永和，目的不太一樣。

他說，政治人物太多宣傳，民眾不一定會接受，製作撲克牌只想提高民眾參與的興趣。

羅文崇製作了5000份印象永和照片的撲克牌，1月底在服務處開放索取後，一週內就發送了約3000份。

對於這份撲克牌中的照片，有沒有特別喜愛那一張？羅文崇說，光是中正橋的橋墩，因為拍攝時間不同，其中一張照片呈現中正橋橋墩在黃昏時，有人在看書，取名為「一個人的沉思」，就拍得很棒。

他說，還有民眾拍攝永和的跳蚤市場，從上往下拍出傘海，都是很特別的照片。1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP