印象永和撲克牌 羅文崇另類文宣受歡迎

為了行銷永和，民進黨新北市議員羅文崇去年舉辦一系列印象永和活動，包括有關永和的攝影比賽，今年他將攝影比賽的作品集結製作成撲克牌，成為行銷永和的另類文宣品。（民眾提供）中央社記者蘇龍麒傳真 107年2月12日

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）為了行銷永和，民進黨新北市議員羅文崇去年舉辦一系列印象永和活動，包括攝影比賽，今年他將攝影比賽的作品集結製作成撲克牌，成為行銷永和的另類文宣品。



政治人物製作撲克牌當成文宣品並不多見，羅文崇告訴中央社記者，製作撲克牌是因為去年他舉辦了一系列印象永和的活動，包含攝影比賽以及永和的新舊照片圖像展等，這次製作撲克牌，是把系列活動做一個結束，也希望透過鏡頭呈現不同的永和、行銷永和，民眾不管是要玩、要收藏都可以。



有別於其他政治人物的文宣品，總免不了有大大的名字或照片，這份撲克牌上，羅文崇的名字小小的，也沒有特別呈現黨籍，記者問到，是否與永和選區深藍有關？羅文崇說，除了撲克牌以外，過去也有製作過指環扣，都不會擺上大大的人頭或名字，因為重點是行銷永和，目的不太一樣。



他說，政治人物太多宣傳，民眾不一定會接受，製作撲克牌只想提高民眾參與的興趣。



羅文崇製作了5000份印象永和照片的撲克牌，1月底在服務處開放索取後，一週內就發送了約3000份。



對於這份撲克牌中的照片，有沒有特別喜愛那一張？羅文崇說，光是中正橋的橋墩，因為拍攝時間不同，其中一張照片呈現中正橋橋墩在黃昏時，有人在看書，取名為「一個人的沉思」，就拍得很棒。



他說，還有民眾拍攝永和的跳蚤市場，從上往下拍出傘海，都是很特別的照片。1070212