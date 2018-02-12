/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

過年外國客多 台南推鹽水美食雙語菜單

發稿時間：2018/02/12 11:54

最新更新：2018/02/12 13:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市政府與南台科技大學合作，為鹽水區的美食店家免費製作雙語菜單，盼能方便外籍人士體驗鹽水文化。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月12日台南市政府與南台科技大學合作，為鹽水區的美食店家免費製作雙語菜單，盼能方便外籍人士體驗鹽水文化。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市鹽水區在農曆年節期間有月津港燈節及元宵鹽水蜂炮活動，吸引不少外籍觀光客。台南市政府與南台科技大學合作，免費為餐飲業者製作雙語菜單，盼讓外國人更了解鹽水文化。

鹽水意麵、肉燕酥、豬頭飯等小吃，是鹽水地區有名的平民美食，遊客到鹽水除了賞燈、體驗蜂炮文化，也少不了四處造訪人氣店家品嚐看看。

台南市政府第二官方語言辦公室副主任田玲瑚今天受訪時表示，不少外籍人士看過蜂炮以及月津港燈節照片後，會展現高度興趣，想要前往朝聖。但到了鹽水卻不知道如何玩、如何品嚐在地美食，是很可惜的事情。

田玲瑚表示，這次市府與南台科大合作，為鹽水的美食店家免費製作雙語菜單，方便外籍人士點餐。此外，還為外籍人士製作「鹽水英語友善店家雙語摺頁」、「鹽水漫步雙語地圖」及「月津港燈節歷史回顧」影片，盼能吸引更多外籍人士來體驗鹽水文化。

周家碗粿老闆娘說，有了雙語菜單後，即使自己英文不好，有外國人上門時也不用怕，說明菜色更容易。（編輯：張銘坤）1070212

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP