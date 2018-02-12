過年外國客多 台南推鹽水美食雙語菜單

台南市政府與南台科技大學合作，為鹽水區的美食店家免費製作雙語菜單，盼能方便外籍人士體驗鹽水文化。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市鹽水區在農曆年節期間有月津港燈節及元宵鹽水蜂炮活動，吸引不少外籍觀光客。台南市政府與南台科技大學合作，免費為餐飲業者製作雙語菜單，盼讓外國人更了解鹽水文化。



鹽水意麵、肉燕酥、豬頭飯等小吃，是鹽水地區有名的平民美食，遊客到鹽水除了賞燈、體驗蜂炮文化，也少不了四處造訪人氣店家品嚐看看。



台南市政府第二官方語言辦公室副主任田玲瑚今天受訪時表示，不少外籍人士看過蜂炮以及月津港燈節照片後，會展現高度興趣，想要前往朝聖。但到了鹽水卻不知道如何玩、如何品嚐在地美食，是很可惜的事情。



田玲瑚表示，這次市府與南台科大合作，為鹽水的美食店家免費製作雙語菜單，方便外籍人士點餐。此外，還為外籍人士製作「鹽水英語友善店家雙語摺頁」、「鹽水漫步雙語地圖」及「月津港燈節歷史回顧」影片，盼能吸引更多外籍人士來體驗鹽水文化。



周家碗粿老闆娘說，有了雙語菜單後，即使自己英文不好，有外國人上門時也不用怕，說明菜色更容易。（編輯：張銘坤）1070212