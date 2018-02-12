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新中橫往塔塔加坍方中斷 最快14日搶通

發稿時間：2018/02/12 12:46

最新更新：2018/02/12 13:36

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省道台21線115.54公里處、新中橫公路南投縣信義鄉望高路段邊坡大規模坍方，阻斷雙向交通，公路總局12日持續派人員、機具搶修，預計最快14日搶通。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月12日省道台21線115.54公里處、新中橫公路南投縣信義鄉望高路段邊坡大規模坍方，阻斷雙向交通，公路總局12日持續派人員、機具搶修，預計最快14日搶通。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）省道台21線115.54公里處、新中橫公路南投縣信義鄉望高路段邊坡大規模坍方，阻斷雙向交通，遊客前往玉山塔塔加地區，須改道嘉義縣進入，公路總局派機具搶修，最快14日搶通。

疑因地震及山區連日降雨影響，台21線115.54公里處、信義鄉望高路段坍方，大量土石從山頂崩塌落下，淹沒並阻斷道路後，再往山坡下方崩塌，公路總局第二區養護工程處信義工務段昨天、今天持續派人員、機具搶修，預計最快14日搶通。

信義工務段長張玄政今天說，山區今天起霧，邊坡仍有零星落石，搶修速度難加快，且具有一定危險性，推測土石坍方量達5000立方公尺，「這次坍方算是滿嚴重」，人員及機具持續在現場作業，若天候許可及邊坡穩定，規劃14日下午5時30分搶通。

根據第二區養護工程處訊息，台21線望高路段上邊坡10日上午7時坍方阻斷，11日上午5時再次大規模坍方；第一時間透過災害阻斷複式通報管道，發布道路阻斷訊息，並通知南投縣政府工務處，轉知當地公所及地方居民，以提早因應規劃交通路線。

台21線是南投縣信義鄉通往玉山塔塔加聯外道路，終點續接台18線可直接通往嘉義縣阿里山，目前台21線115.54公里處坍方，遊客近日若要到塔塔加旅遊，必須改道嘉義縣行駛台18線；坍方路段位於望高，因此信義鄉景點如東埔溫泉區、信義鄉農會梅子夢工廠、草坪頭賞櫻花的聯外交通不受影響。（編輯：張銘坤）1070212

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