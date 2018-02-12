鐵路地下化廊道 打造成高雄之肺

（中央社記者王淑芬高雄12日電）台鐵高雄段鐵路地下化8月底改行駛地下軌道，地面長15公里的廊道約71公頃土地將打造為水綠園道，市長陳菊今天指出，這是國際級園道將成為「高雄之肺」。



高雄市鐵路地下化站區園道工程今天在三塊厝站舉行動土儀式，立委李昆澤及投入高雄市長選舉的立委管碧玲等人出席，一起見證高雄市推動交通及景觀改造的歷史時刻。



總建設經費近新台幣1000億元的高雄鐵路地下化工程進入第9年，預計今年8月底全線下地行駛，不過高雄車站及商業大樓等設施會繼續施工，要到民國112年才會完成。



台鐵地下化北起新左營站，南到鳳山大智陸橋，市府規劃騰空的廊道打造為水綠廊並做沿線景觀改造。



因為台鐵縱行阻斷附近交通數十年，住在三民區三德西街的民眾王世錦表示，很期待鐵路地下化早日縫合被阻斷的交通，免於民眾進出再繞行。



陳菊表示，期待看到鐵路地下化園道建設成果，要求工務局先闢建部分路段讓成果呈現。工務局規劃先打造華安街北向金川街約300公尺，還有科工館以南平等路到九如一路段約400公尺，兩段示範園道會趕在今年底完工。



陳菊形容這是國際級的園道，也是高雄市蛻變千載難逢的機會，盼園道成為「高雄之肺」。（編輯：黃于）1070212