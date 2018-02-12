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副總統稱許照服員 為長者帶來新希望

發稿時間：2018/02/12 13:12

最新更新：2018/02/12 13:12

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（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）農曆春節前夕，副總統陳建仁今天訪視雲林褒忠日間照顧中心，稱許照顧服務員為長者帶來新希望，透過深入社區的細心照顧，讓個案達到自立支援，並代表總統慰勞照服員辛勞。

副總統陳建仁由衛生福利部長陳時中、雲林縣長李進勇及地方各界陪同，訪視雲林縣老人福利保護協會附設長泰老學堂的褒忠日間照顧中心，聽取推動長照2.0階段成果，慰勞照顧服務員，受到日照中心照服員及長者熱情歡迎。

陳副總統指出，衛福部、勞動部及教育部合作，推動長照計畫、照服員專業訓練及產學合作等，建立專業的長期照顧模式，然後到社區一起努力，即使再困難的個案，都照顧得很好，照服員扮演著更像父母兄弟姊妹的角色。

副總統稱許照服員充滿愛心、耐心與熱心，提供老人家專業知識，達到自立支援不尿布、不臥床、不拘束的好模式，帶給長者新生命、新希望，讓長者青春起來，雲林成為居家照顧典範，特別代表總統獻上敬意與謝意，「幸好有你，台灣更美好」。

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立指出，「照顧不只是照顧」，不再是把屎把尿，透過專業與陪伴的居家服務，要讓長者能過想過的生活，讓照服員及家屬都得到成長，營造繼續學習的人生，因此取名長泰老學堂。

林金立表示，透過居家服務督導員及照顧服務員，雲林建立照顧服務獨有特色，深入社區，以日間照顧中心為核心，結合優質居家照顧，讓長者能就近獲得高品質照顧，並達到自立支援的目標，這才是長期照顧的發展方向與良方。（編輯：李錫璋）1070212

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