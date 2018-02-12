迎接農曆春節 雲林推福旺農博

農曆春節將屆，雲林縣長李進勇12日邀民眾在春節期間，到雲林及農博生態園區走春，體驗「福旺農博戲新春」。中央社記者葉子綱攝 107年2月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）農曆春節將屆，雲林縣長李進勇率縣府團隊，提前向縣民拜年，祝賀新春旺旺來，並邀民眾在春節期間，到雲林及農博生態園區走春，體驗「福旺農博戲新春」。



雲林縣政府在農曆春節期間，為了讓縣民及旅外鄉親感受「轉來雲林、幸福來臨」的溫馨，規劃春節服務不打烊，並推出一系列新春活動。



李進勇指出，縣府規劃包括醫療、接駁旅運、活動、旅遊行程等服務，彙整雲林特色伴手禮與觀光工廠資訊 ，讓大家春節來雲林好看、好吃又滿載而歸。



17日(初二)、18日(初三)在虎尾農博生態園區，將舉辦「福旺農博戲新春」，有全國最高4公尺的稻草狗及稻草迷宮，歡迎民眾來體驗。



李進勇表示，春節期間民眾若舉家外出居住安全維護、提款護鈔服務等，可向警方申請，若遇到急難或需要社福協助，可撥打1957福利諮詢專線或1999便民服務專線。



另外，「高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」高鐵快捷公車，14日至20日(初五)，雙向共增開38班次，服務專線請洽雲林客運 0800-285-897；春節期間雲林縣內活動訊息，請上雲林縣政府網站查詢。（編輯：梁君棣）1070212