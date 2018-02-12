新埔花燈3月登場 九柿旺花燈可愛亮相

新竹縣新埔花燈迎天穿活動3月將登場，新竹縣文化局長張宜真（中）12日介紹呼應農曆狗年的大型花燈「九柿旺」，是由義大利藝術家朱米傑（Stefano Misesti）（右）與妻子朱耀紅（左）一同製作，可愛吸睛。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣「新埔花燈迎天穿」活動將於3月3日登場，新竹縣政府今年邀請來自來自義大利的藝術家朱米傑（Stefano Misesti）創作大型花燈「九柿旺」曝光，模樣可愛。



新竹縣政府文化局長張宜真今天帶著媒體到新埔民俗手藝店的工廠，一探大型花燈的製作情況，其中呼應狗年的造型花燈，是由朱米傑與妻子朱耀紅一同製作，花燈狗狗淺膚色外表，水汪汪眼睛、臉上掛著微笑，模樣可愛吸睛。



朱米傑與朱耀紅受訪時表示，今年特地為新竹縣新埔花燈迎天穿活動設計的花燈，設計理念源自狗年，花燈主角狗的周邊圍繞著9顆新竹縣具代表性的特產柿子，取名「九柿旺」(諧音)，祝大家今年「就是旺」。



生長在大家庭的朱耀紅說，狗一直都是家中不可或缺的成員，從小就與狗有份特殊情感，這次花燈便是以家裡的米克斯犬為雛形所設計。



朱米傑說，這次為新埔花燈活動製作花燈，讓他想起故鄉頗負盛名的義大利托斯卡尼嘉年華會「Carnival of Viareggio」花車遊行，因此對於台灣傳統花燈迎天穿活動，感到很有親切感。



張宜真受訪說，今年的花燈設計彩繪活動，是朱米傑夫妻兩人首次聯手為大型藝術裝置進行設計、彩繪，兩人在整體視覺造型上各持所見，幾經意見溝通、整合後，琢磨出融合東、西風格，親和力兼具的可愛造型花燈，將會是新埔花燈迎天穿踩街活動時的一大亮點。（編輯：梁君棣）1070212