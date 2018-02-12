彰化獨立電影節 花甲大人轉男孩搶先看

（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）彰化獨立電影節即將登場，彰化縣政府今天晚間安排開幕片「花甲大人轉男孩」特映會，提供弱勢、身障團體及文化志工搶先觀賞。



彰化獨立電影節3月到4月中旬在文化局演講廳、彰化戲院等地播放超過25部精采作品，以電影「花甲大人轉男孩」作為開幕片，彰化縣政府今天對外宣傳，邀請導演瞿友寧、花甲阿嬤演員范足妹等人站台，副縣長林明裕代表縣長魏明谷出席，歡迎縣民熱烈參與電影節。



林明裕說，彰化獨立電影節推展逾25部優質電影，希望建立友善的影音城市，將邀專業編導人才到縣內大專院校舉辦講座、透過電影劇場讓縣民體驗電影多層面藝術與文化，落實培育電影產業人才，讓彰化成為文化大縣，也感謝鄉親力挺彰化文化產業。



瞿友寧表示，很高興看到彰化縣辦理彰化獨立電影節，將所有好的人才或具特色人文、自然環境，都傳達給觀眾，「花甲大人轉男孩」講述愛跟家庭，希望觀眾過年團聚看這部電影後，都會很開心。



彰化縣政府文化局長陳文彬說，今天晚間在台灣大戲院安排「花甲大人轉男孩」特映，招待弱勢家庭、身障團體及文化志工搶先看，感受年節氣氛；4月6日晚間在鹿港龍山寺廟口廣場舉辦大型戶外放映，讓民眾透過復古的放映方式，感受這部國片的魅力。（編輯：施燕飛/李亨山）1070212