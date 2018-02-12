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新北祈福燈會 警犬福星化身狗年小提燈

發稿時間：2018/02/12 18:16

最新更新：2018/02/12 20:59

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新北市副市長侯友宜（後右3）12日宣布將於元宵節舉辦「新北市旺來福來祈福燈會」，並與三重先嗇宮董事長李乾龍（後左3）共同揭曉新北狗年小提燈。中央社記者王鴻國攝　107年2月12日新北市副市長侯友宜（後右3）12日宣布將於元宵節舉辦「新北市旺來福來祈福燈會」，並與三重先嗇宮董事長李乾龍（後左3）共同揭曉新北狗年小提燈。中央社記者王鴻國攝　107年2月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市政府今天宣布將於元宵節集合兩岸花燈達人推出「2018新北市旺來福來祈福燈會」，並以可愛的警犬福星為雛形，製作16萬份狗年小提燈，陸續於2月25日、26日發送給民眾。

副市長侯友宜表示，元宵節是民間重要節日之一，市府將於3月1日至18日在大台北都會公園舉辦「新北市旺來福來祈福燈會」，邀請兩岸大師共同打造主題花燈，還有全市40多家寺廟共襄盛舉，提供各式造型花燈展出。

民政局長江俊霆說，「新北市旺來福來祈福燈會」將於3月1日晚間7時舉行點燈儀式，由市長朱立倫點亮九隻大小不同的金色狗及金元寶組成的主燈，象徵財旺久久。

江俊霆說，燈會20公頃的場地規劃了5大特色主題區，除了「兩岸達人祈福花燈」，還有可以添丁發財的「宮燈步道」，以及結合園區特色的「戀愛島嶼」、「夢幻燈屋」，更搭上巨形扭蛋機熱潮，主燈旁的扭蛋機可轉出竹林山觀音寺的平安符及靈籤，讓大家在狗年福氣興旺。

另外，侯友宜還與三重先嗇宮董事長李乾龍共同揭曉新北狗年小提燈，今年提燈是以小時萌翻國人的警犬福星為設計藍本，藍色款「福星」走帥氣警犬風，紅色款「福氣」則是歡熱的賀年犬風。

在記者會主持人葉元之說明下，侯友宜與李乾龍現場大玩狗提燈的附加玩法，只要握著狗骨頭提把，以手指控制嘴巴開合，就可以咬住配件骨頭或壓歲錢紅包，象徵狗來富，裝上輪軸，還可利用橡皮筋的回力，讓狗提燈變身警犬向前奔跑追捕犯人。

狗年小提燈將於2月25日、26日在新北市29區同步發放16萬份，民政局說，相關發放資訊及小提燈組裝方法可上網站https://www.ca.ntpc.gov.tw/Site查詢。（編輯：梁君棣）1070212

zoom in 新北市副市長侯友宜（前）12日宣布將於元宵節集合兩岸花燈達人推出「2018新北市旺來福來祈福燈會」，並公開以可愛警犬福星為雛形打造的狗年小提燈。中央社記者王鴻國攝　107年2月12日新北市副市長侯友宜（前）12日宣布將於元宵節集合兩岸花燈達人推出「2018新北市旺來福來祈福燈會」，並公開以可愛警犬福星為雛形打造的狗年小提燈。中央社記者王鴻國攝　107年2月12日
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